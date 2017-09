Jobportale: Jobbörsen im Urteil der Bewerber und Arbeitgeber

Die »Oscars« für Deutschlands beste Jobportale sind vergeben

Mehr als 23.000 Bewerber und über 10.000 Arbeitgeber haben ihre Erfahrungen geteilt und damit als Jury die Basis für die renommierten Gütesiegel »Deutschlands beste Jobportale 2017« gebildet. Auf der diesjährigen HR-Leitmesse »Zukunft Personal« in Köln wurden im Rahmen des Trendforums »Recruiting Trends 2020« die Gewinner-Jobbörsen offiziell ausgezeichnet.

Bei den Generalisten-Jobbörsen lag StepStone vor den beiden zweitplazierten Jobware und Jobstairs auf dem ersten Platz. Jobstairs hat es damit als Neueinsteiger direkt von 0 auf den 2. Platz geschafft. Direkt dahin lauert in diesem Jahr noch vor den beiden Social Media Business Networks XING und Linkedin mit einem weiteren Neueinsteiger Regio-Jobanzeiger.

Bei den Spezialisten-Jobbörsen konnte der letztjährige Sieger Jobvector den ersten Platz erneut für sich beanspruchen und Azubiyo gelang es, Yourfirm auf den dritten Platz zu verweisen.

Bei den Jobsuchmaschinen musste sich der Vorjahressieger Kimeta diesmal mit dem 3. Platz begnügen. Indeed holte 2017 souverän den 1. Platz vor Gigajob.

Zum dritten Mal wurden in diesem Jahr auch die besten Jobbörsen für einzelne Bewerbergruppen, wie etwa für Berufsstarter oder Berufsfelder wie IT, Ingenieure oder Wirtschaftswissenschaftler ermittelt. Neu hinzu kam die Kategorie »Schüler und Azubis«.

Tech Recruiting ist in der letzten Zeit bei vielen Firmen immer mehr in den Mittelpunkt des Leidensdrucks im Recruiting gerückt. Vielleicht hilft da ein genauer Blick in die beiden Ranglisten der Zielgruppen-Jobbörsen? In der Kategorie »Beste Jobportale für Ingenieure« tauschten Jobvector und StepStone wieder die Plätze, so daß StepStone 2017 vorne liegt. Auf dem dritten Platz zeigt sich Indeed. Wer IT-ler sucht, ist bei Jobvector, der Nummer 1 in der Kategorie »Beste Jobportale für IT« aufgehoben, StepStone und e-fellows.net liefern auf den Plätzen 2 und 3 aber auch sehr gute Leistungen ab.

In der Kategorie »Beste Jobportale für Wirtschaftswissenschaftler« konnte StepStone die Führung halten, danach wurde es aber interessant: die letztjährigen 2. und 3. platzierten Staufenbiel Institut und Stellenanzeigen.de mußten beide ihre Plätze räumen. Yourfirm sicherte sich den zweiten Platz und ein Neueinsteiger, die Gründerszene Jobbörse, eroberte sich den 3. Rang mit einer sehr guten Leistung.

Die Lieblinge der Studenten, Absolventen und Young Professionals sind das Staufenbiel Institut vor Stellenwerk und e-fellows.net. Bei den Jüngsten, in der neuen Kategorie Schüler und Azubis, taucht ein Bekannter aus der Kategorie Spezialjobbörsen wieder auf dem 1. Platz auf: Azubiyo. Direkt dahinter folgen Aubi-plus und das Staufenbiel Institut.

Weitere Infos zu den Bewegungen im Markt:

Auffällig in diesem Jahr ist auch wieder die Dominanz von StepStone, Testsieger in 3 von 8 Kategorien.

Dies zeugt von einer durchgängigen Qualität über viele Zielgruppen. Aber zu sehr ausruhen auf den Lorbeeren sollte sich der »Dauerabräumer« StepStone nicht. Die Spezialjobbörsen können doch aufgrund ihrer Spezialisierung in einigen Kategorien Paroli bieten und auch Indeed schlägt sich sehr gut und ist StepStone auch bei der Nutzung stark auf den Fersen. Die beiden Social Media Business Networks Xing und Linkedin, die ja auch Jobbörsen mit einer hohen Anzahl an Jobs ihr eigen nennen, konnten ihren Schwung vom Vorjahr noch nicht wirklich ausbauen. Da ist in Zukunft noch deutlich mehr drin und es wäre ein Paradigmenwechsel im Jobportale-Markt. Weg von den klassischen Jobbörsen hin zu den Social Media Business Netzwerken.

Organisatoren des renommierten Preises im Markt der Jobbörsen sind die Kooperationspartner PROFILO mit dem Bewertungssportal Jobboersencheck.de und das Institute for Competitive Recruiting (ICR). Ziel ist es, mit der Auszeichnung mehr Transparenz für Arbeitgeber zu schaffen, wenn es darum geht, die richtige Jobbörse auszuwählen. Bewertungsgrundlage für alle bewerteten Stellenportale sind Zufriedenheit und Weiterempfehlung – einzigartig ist dabei, daß sowohl Bewertungen von Jobsuchenden als auch von Arbeitgebern ausgewertet werden.

Die Gewinner 2017 (jeweils Platz 1-3) in den einzelnen Jobportal-Gattungen:

Die vollständigen Ranglisten finden Sie unter www.deutschlandsbestejobportale.de

GENERALISTEN JOBBÖRSEN

1. StepStone

2. Jobstairs

2. jobware

SPEZIALISTEN JOBBÖRSEN

1. Jobvector

2. Azubiyo

3. Yourfirm

JOBSUCHMASCHINEN

1. Indeed

2. Gigajob

3. Kimeta

INGENIEURE

1. Stepstone

2. Jobvector

3. Indeed

IT

1. Jobvector

2. Stepstone

3. E-fellows.net

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

1. Stepstone

2. Yourfirm

3. Gruenderszene.de

SAY (STUDENTEN, ABSOLVENTEN, YOUNG PROFESSIONALS)

1. Staufenbiel Institut

2. Stellenwerk

3. E-fellows.net

Azubis und Schüler

1. Azubiyo.de

2. Aubi-plus.de

3. Staufenbiel Institut

Zur Funktionsweise des Qualitätstests »Deutschlands beste Jobportale«

In einer Kombination aus Nutzung, Kundenzufriedenheitsanalysen und Weiterempfehlungsrate prüft er die Qualität und dient als Orientierung für Bewerber und Arbeitgeber. Jobportalbetreiber können die Resultate zur Verbesserung ihres Angebots und zur Wettbewerberanalyse nutzen. Der Qualitätscheck leistet einen Beitrag zur Transparenz im Arbeitsmarkt und hilft Bewerbern und Arbeitgebern besser zueinander zu finden.

Methodik der Berechnung

Die Beliebtheit eines Jobportals ergibt sich aus der Kombination der Nutzungshäufigkeit mit der Zufriedenheit und der Weiterempfehlungsrate. Was sich hinter diesen Bezeichnungen verbirgt, erklärt sich im Folgenden. Für die Gesamtauswertung werden nur Jobportale berücksichtigt, die auf der Bewerberseite mind. 30 Bewertungen (bei Gütesiegeln für Berufsfeldern mind. 20) und auf der Arbeitgeberseite mind. 30 Bewertungen aufweisen.

Nutzungshäufigkeit

Zur Berechnung der Nutzungshäufigkeit wird sowohl bei Bewerbern als auch bei Arbeitgebern bei den Jobportalen das Alexa Ranking (www.alexa.com), korrigiert um die Besucher, die die jeweilige Seite nach Aufruf sofort wieder verlassen (Bounce Rates) sowie die Teilnutzung (mit 10 % der angenommenen Gesamtnutzung) von Mediaportalen mit (etwa die Jobbörse bei meinestadt.de oder Kalaydo) herangezogen.

Zufriedenheit

Zur Berechnung der Zufriedenheit werden die Bewertungen der Stellensuchenden (Jobboersencheck.de) beziehungsweise der Unternehmen (Jobboersencheck.de) herangezogen.

Weiterempfehlungsrate

Zur Berechnung der Weiterempfehlungsrate werden die Angaben der Stellensuchenden (Jobboersencheck.de) beziehungsweise der Unternehmen (Jobboersencheck.de) herangezogen.

Entstehung des Gesamtrankings

Für das Gesamtranking werden zunächst alle Jobportale mit mehr als 30 Bewertungen (20 bei Berufsfeldern) auf Seiten der Bewerber anhand dieser Kriterien ausgewertet. Dasselbe geschieht auf der Arbeitgeberseite mit allen Jobportalen, die mindestens 30 Bewertungen haben.

Weitere Informationen www.deutschlandsbestejobportale.de