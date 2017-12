Karlsruhe ist Deutschlands Carsharing-Hauptstadt

Karlsruhe bleibt auch 2017 Deutschlands Carsharing-Hauptstadt. Das geht aus dem neuen Städteranking des Bundesverband Carsharing (bcs) hervor. Demnach kommen auf 1.000 Einwohner der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs nun 2,71 Carsharing-Fahrzeuge. Auf Platz zwei und drei folgen mit einigem Abstand Stuttgart und Freiburg. »Dass viele kleinere Großstädte bei der Carsharing-Versorgung führend sind, liegt an den mittelständischen Firmen, die dort seit Jahren wirtschaftlich tragfähige Carsharing-Angebote aufgebaut haben.« So Willi Loose, Geschäftsführer des bcs. Derzeit sind in Deutschland über 17.000 Carsharing-Fahrzeuge unterwegs. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/5907/staedte-mit-den-meisten-carsharing-autos/