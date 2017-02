Kaufanreize für ein Elektroauto

Mit einer Prämie versucht die Bundesregierung seit einiger Zeit, einen Anreiz für den Kauf eines Elektroautos zu geben. Bei deutschen Autofahrern ist die Bereitschaft, von Diesel auf Strom zu wechseln, jedoch noch verhalten.

Die neue Statista KfZ Umfrage 2016 zeigt nun, wann die Deutschen den Kauf eines E-Autos für sich in Betracht ziehen würden: An erster Stelle steht der Wunsch nach einer höheren Reichweite von Elektroautos. Auch der verhältnismäßig noch teure Preis und der Mangel an Aufladestationen schrecken viele Verbraucher noch ab, wie die Statista-Grafik zeigt.

In den nächsten Jahren will die Bundesregierung die Elektromobilität noch stärker fördern. E-Autos, die herkömmliche Fahrzeuge komplett ablösen? – Bis dahin ist es wohl noch ein langer Weg. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/6799/motivationsgruende-fuer-den-kauf-eines-elektroautos/