Kaufkraft in Deutschland steigt 2017 um 1,7 Prozent

Die Pro-Kopf-Kaufkraft steigt im Jahr 2017 nominal um 1,7 Prozent auf 22.239 Euro. Die 25 einwohnerstärksten Kreise vereinen bereits ein Viertel der gesamtdeutschen Kaufkraft. Dies sind Ergebnisse der GfK Kaufkraftstudie 2017.

GfK prognos­ti­ziert für das kommende Jahr eine Kaufkraft­summe von 1.827,5 Milli­ar­den Euro für Gesamt­deutsch­land. Das sind nominal 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Das ergibt eine durch­schnitt­li­che rechne­ri­sche Pro-Kopf-Kaufkraft von 22.239 Euro, die die Deutschen im Jahr 2017 für Konsum­aus­ga­ben, Wohnen, Freizeit oder Sparen zur Verfü­gung haben.

Unter Kaufkraft versteht man das nominal verfüg­bare Netto­ein­kom­men der Bevöl­ke­rung inklu­sive staat­li­cher Trans­fer­zah­lun­gen wie Renten, Arbeitslosen- und Kinder­geld. Einer­seits werden durch wachsende Löhne in vielen Branchen und die positive Entwick­lung auf dem Arbeits­markt steigende Einkom­men erwar­tet, was sich positiv auf die Kaufkraft­ent­wick­lung auswirkt. Anderer­seits wuchs die Einwoh­ner­zahl Deutsch­lands von 2015 auf 2016 um 1,2 Prozent. Daraus ergibt sich das Phäno­men, dass die Kaufkraft­summe Deutsch­lands um 2,9 Prozent deutlich wächst, aber die Pro-Kopf-Kaufkraft mit +1,7 Prozent nur moderat steigt. Wie viel vom nomina­len Kaufkraft­zu­wachs real übrig­bleibt, hängt von der Entwick­lung der Verbrau­cher­preise in 2017 ab.

Regio­nale Kaufkraft­ver­tei­lung

Die Rangfolge der Top 10 der Stadt- und Landkreise ist ebenfalls nahezu unver­än­dert zum Vorjahr. Der Landkreis Starn­berg ist wie in den Vorjah­ren der Kreis mit der höchs­ten Kaufkraft pro Kopf. Mit rechne­ri­sch 32.194 Euro pro Kopf steht den Starn­ber­gern rund 45 Prozent mehr als dem Bundes­durch­schnitt zur Verfü­gung. Der Stadt­kreis München überholt den Main-Taunus-Kreis und kommt auf Rang 4. Der Landkreis Görlitz bildet mit 17.496 Euro pro Kopf weiter­hin das Schluss­licht der 402 deutschen Kreise. Genau im Bundes­durch­schnitt liegt der Landkreis Ahrwei­ler.

Rang 2017 Stadt- oder

Landkreis Einwoh­ner Kaufkraft

2017 pro

Einwoh­ner in € Kaufkraft-

index * 1 LK Starn­berg 133.621 32.194 144,8 2 LK Hochtau­nus­kreis 233.427 31.561 141,9 3 LK München 340.003 30.907 139,0 4 SK München 1.450.381 30.136 135,5 5 LK Main-Taunus-Kreis 232.848 29.931 134,6 6 LK Ebers­berg 137.421 29.512 132,7 7 LK Fürsten­feld­bruck 213.481 27.868 125,3 8 SK Erlan­gen 108.336 27.356 123,0 9 LK Dachau 149.370 27.291 122,7 10 LK Stormarn 239.614 26.675 119,9

Quelle: GfK Kaufkraft Deutsch­land 2017

* Index je Einwoh­ner; 100 = Landes­durch­schnitt

Kaufkraft­sum­men im Vergleich

Inter­es­sant für den Handel sind nicht nur die durch­schnitt­li­chen Ausga­be­po­ten­ziale pro Kopf, sondern auch, wo sich die Kaufkraft ballt. Die 25 einwoh­ner­stärks­ten der 402 deutschen Kreise machen bereits ein Viertel der gesam­ten Kaufkraft­summe Deutsch­lands aus.

Die Kaufkraft­summe eines Kreises hängt natür­lich eng mit der Einwoh­ner­zahl zusam­men. Doch übertrifft etwa der Stadt­kreis München aufgrund seiner weit überdurch­schnitt­li­chen pro-Kopf-Kaufkraft auch in der Kaufkraft­summe den einwoh­ner­stär­ke­ren Stadt­kreis Hamburg. Mit Ausnahme Münchens kommt aller­dings keiner der einwoh­ner­star­ken Kreise in Deutsch­land an die pro-Kopf-Werte der Top 10 heran. Die 25 einwoh­ner­stärks­ten Kreise haben zusam­men eine pro-Kopf-Kaufkraft, die nur rund 4,6 Prozent über dem Bundes­durch­schnitt liegt.

Viele der Stadt­kreise, die unter den 25 einwoh­ner­stärks­ten Kreisen zu finden sind und eine sehr hohe Kaufkraft­summe aufwei­sen, haben unter­durch­schnitt­li­che pro-Kopf-Werte. In großen Stadt­krei­sen sammeln sich auch viele weniger kaufkräf­tige Menschen, wie etwa Studen­ten in Univer­si­täts­städ­ten. In der Liste der 25 einwohn­stärks­ten Kreise fällt entspre­chend etwa der Stadt­kreis Duisburg auf, der bei der pro-Kopf-Kaufkraft 15 Prozent unter dem Bundes­durch­schnitt liegt. Aber auch andere Ruhrgebiet-Stadtkreise wie Dortmund und Essen oder die Städte­re­gion Aachen liegen unter dem gesamt­deut­schen Kaukraft­durch­schnitt, ebenso wie Bremen. Auch die drei einwoh­ner­stärks­ten ostdeut­schen Kreise – Berlin, Leipzig und Dresden – liegen zwischen 8 und 13 Prozent unter der gesamt­deut­schen Durch­schnitts­kauf­kraft. Sie bieten aber ebenso wie die anderen einwoh­ner­star­ken Kreise aufgrund ihrer Kaufkraft­masse attrak­tive Rahmen­be­din­gun­gen beispiels­weise für Handels­stand­orte.

Kaufkraft­sum­men der 25 einwoh­ner­stärks­ten Kreise

Rang Einwoh­ner Stadt- oder

Landkreis Einwoh­ner (1.1.2016) Kaufkraft-

summe 2017 in Mio. € Kaufkraft-

index 2017 * Rang nach Kaufkraft­in­dex 1 SK Berlin 3.520.031 71.773 91,7 286 2 SK Hamburg 1.787.408 43.488 109,4 53 3 SK München 1.450.381 43.708 135,5 4 4 LK Region Hanno­ver 1.144.481 26.330 103,4 115 5 SK Köln 1.060.582 25.498 108,1 71 6 SK Frank­furt am Main 732.688 18.707 114,8 27 7 SK Stutt­gart 623.738 15.509 111,8 40 8 LK Reckling­hau­sen 617.807 13.114 95,5 226 9 SK Düssel­dorf 612.178 16.162 118,7 16 10 LK Rhein-Sieg-Kreis 596.213 14.371 108,4 66 11 SK Dortmund 586.181 12.041 92,4 272 12 SK Essen 582.624 12.722 98,2 177 13 SK Leipzig 560.472 10.826 86,9 336 14 SK Bremen 557.464 11.658 94,0 251 15 Städte­re­gion Aachen 553.922 11.528 93,6 256 16 SK Dresden 543.825 10.997 90,9 293 17 LK Rhein-Neckar-Kreis 541.859 13.260 110,0 49 18 LK Ludwigs­burg 534.074 13.767 115,9 21 19 LK Esslin­gen 524.127 13.505 115,9 22 20 SK Nürnberg 509.975 11.796 104,0 107 21 SK Duisburg 491.231 9.277 84,9 351 22 LK Mettmann 483.279 12.173 113,3 35 23 LK Rhein-Erft-Kreis 466.657 11.265 108,5 63 24 LK Wesel 462.664 10.320 100,3 157 25 LK Rhein-Kreis Neuss 450.026 11.443 114,3 30

Quelle: GfK Kaufkraft Deutsch­land 2017

* Index je Einwoh­ner; 100 = Landes­durch­schnitt

[1] Die GfK Kaufkraft ist definiert als die Summe aller Netto­ein­künfte der Bevöl­ke­rung, bezogen auf den Wohnort. Neben dem Netto­ein­kom­men aus selbst­stän­di­ger und nicht­selbst­stän­di­ger Arbeit werden ebenso Kapital­ein­künfte und staat­li­che Trans­fer­zah­lun­gen wie Arbeits­lo­sen­geld, Kinder­geld und Renten zur Kaufkraft hinzu­ge­rech­net. Von diesem verfüg­ba­ren Einkom­men sind aller­dings noch nicht die Ausga­ben für Lebens­hal­tungs­kos­ten, Versi­che­run­gen, Miete und Neben­kos­ten wie Gas oder Strom, Beklei­dung oder das Sparen abgezo­gen.

Folglich bedeu­tet ein nomina­ler Anstieg der Kaufkraft nicht zwangs­läu­fig, dass jedem Einzel­nen real mehr Geld zur Verfü­gung steht, wenn die aufge­führ­ten Ausga­ben stärker anstei­gen. Darüber hinaus ist auch zu berück­sich­ti­gen, dass die Kaufkraft einer Region ein Durch­schnitts­wert der dort leben­den Bevöl­ke­rung ist und nichts über die Kaufkraft einzel­ner Indivi­duen, die Kaufkraft je Haushalt oder über die dahin­ter liegende Einkom­mens­ver­tei­lung und damit die Schere zwischen »Arm« und »Reich« aussagt.

Basis der Berech­nung sind, neben der Lohn- und Einkom­mens­steu­er­sta­tis­tik, einschlä­gige Statis­ti­ken zur Berech­nung der staat­li­chen Leistun­gen sowie Progno­se­werte der Wirtschafts­in­sti­tute. GfK stellt die detail­lierte Prognose für das neue Jahr jeweils im Januar fertig. Die GfK Kaufkraft­da­ten sind ab dann verfüg­bar für alle deutschen Stadt- und Landkreise sowie alle Gemein­den und Postleit­zahl­ge­biete. Die Kaufkraft­da­ten auf Ebene der Straßen­ab­schnitte werden in der 2. Jahres­hälfte aktua­li­siert.

Verwen­dungs­zweck der Daten

Die regio­na­len GfK Kaufkraft­da­ten sind eine wichtige Grund­lage der Vertriebs- und Marke­ting­pla­nung in Unter­neh­men vieler Branchen. Entschei­dend ist dabei eine realis­ti­sche Abbil­dung der regio­na­len Vertei­lung der Kaufkraft. Der Fokus der Studie liegt entspre­chend nicht in der Vergleich­bar­keit der Daten über Jahre hinweg. Da es sich um Progno­sen handelt, wird ausdrück­lich davon abgera­ten, die Daten der Vorjahre 1:1 mitein­an­der zu verglei­chen.

Weitere Infor­ma­tio­nen zu den regio­na­len Markt­da­ten von GfK finden Sie unter www.gfk.com/marktdaten.