Kein Boom bei Lebensmitteln aus dem Netz

Amazon will demnächst seinen Lebensmittel-Lieferdienst »Amazon Fresh« in Deutschland starten. Für die hiesigen Supermärkte könnte der Versandriese zumindest zu einem echten Problem werden. So schätzt die Unternehmensberatung Oliver Wyman das Marktpotenzial im Lebensmittel-Onlinehandel mittelfristig auf bis zu acht Milliarden Euro. Aber längst nicht alle Marktbeobachter sind derart optimistisch. Der Statista Digital Market Outlook taxiert den E-Commerce-Umsatz mit Lebensmitteln und Drogerieprodukten für das laufende Jahr auf 3,9 Milliarden Euro, davon entfallen weniger als eine Milliarde Euro auf das Segment Lebensmittel und Getränke. Auch 2021 werden es laut Prognose der Statista-Analysten noch weniger als zwei Milliarden Euro sein. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/8671/ecommerce-umsatz-mit-lebensmitteln-und-drogerieprodukten-in-deutschland/