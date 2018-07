Kino: »Black Panther« gehört zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten

1,28 Milliarden Dollar Einnahmen – das ist die bisherige Bilanz der Comicverfilmung »Black Panther«. Damit sichert sich der Kinofilm, in dem erstmals ein schwarzer Superheld die Hauptrolle spielt, einen Platz in den Top Ten der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ebenfalls neu in den Top Ten ist laut Box Office Mojo der aktuelle Star Wars-Film mit 1,3 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Wie die Grafik von Statista zeigt, war das Jahr 2015 besonders erfolgreich. Gleich vier Filme landeten mit ihren Einspielergebnissen in den Top Ten. Am erfolgreichsten ist bis heute allerdings der 3D-Film Avatar, der 2009 in die Kinos kam und den bisherigen Spitzenreiter »Titanic« von der Spitze verdrängte. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/10479/die-erfolgreichsten-kinofilme-aller-zeiten/