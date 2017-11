Klimawandel: Deutsche Emissionen stagnieren

Bis 2020 sollten der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß (CO 2 ) gegenüber dem Jahr 1990 um 40 Prozent reduziert werden. Dieses ehrgeizige Ziel wird Deutschland wohl verfehlen. Zahlen des Umweltbundesamts zeigen warum: die CO 2 -Emissionen stagnieren bereits seit fast einem Jahrzehnt. Damit ist Deutschland indes sicher nicht allein. Erst kürzlich gab die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) bekannt, dass die CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre im vergangenen Jahr einen neuen Rekordwert erreicht hat. Der Kampf gegen den Klimawandel gewinnt also an Dringlichkeit, wie auch die Zunahme extremer Wetterereignisse verdeutlicht. Mathias Brandt,

