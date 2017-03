Komplettschutz mit TAROX Security Allianz: Neues Qualitätsbündnis aus 14 Partnern unterstützt Systemhäuser bei Geschäftskunden

Systemhauspartnern und ihren Geschäftskunden steht ab sofort die neue TAROX Security Allianz zur Seite, um Unternehmensnetzwerke mit einem Rund-um-Schutz etwa vor Datendiebstahl besser abzusichern. Im Bündnis vereint Tarox die Stärken aus dem eignen Portfolio mit dem Spezialwissen externer Experten sowie Komponenten von Markenherstellern. Das Spektrum innerhalb der Qualitätsgemeinschaft aus bislang schon 14 Partnern reicht vom Sachverstand in spezialisierter IT-Forensik bis zum Know-how in Spezialversicherungen.

Ganzheitlicher Ansatz

Den ganzheitlichen Ansatz unter den Begriffen »Predict«, »Prevent«, »Detect« und »Respond« gewährleisten diese vier Module, die ineinandergreifen. Mit dem möglichen Bündel von Maßnahmen entsteht ein ganzheitlicher Schutz von »Cyber Security Lifecycle«. Zu den Modulen gehören bewährte Methoden zum Verstehen von Risiken, zum Erkennen und Minimieren von Schwachstellen, zum Verhindern und Eindämmen von Vorfällen sowie zum Reagieren auf und zum Begrenzen von Attacken.

»Beim Aufbau unserer Security Allianz sind wir vom Bedarf unserer Systemhauspartner für ihre Geschäftskunden insbesondere im Hinblick auf ITK-Sicherheit ausgegangen. Wir sehen das Systemhaus wie den Architekten beim Hausbau, bei dem unter seiner Regie auch spezialisierte Gewerke zum Einsatz kommen. Da lag ein Spezialisten-Netzwerk aus ganz unterschiedlichen Disziplinen nahe, das gemeinsam ganzheitlichen Schutz als komplettes Kompetenz-Bündel gewährleisten kann«, sagt der verantwortliche Koordinator Patrick Andreas als Information Security Manager der Tarox AG. Denn umfassende IT-Sicherheit für Unternehmensnetzwerke sei heute nur noch in Teamwork unter Einbinden von Spezialisten zu schaffen – angesichts zunehmender Komplexität und Vielfalt der Cyberattacken, angesichts der wachsenden Professionalisierung der Angreifer und ihrer Methoden sowie angesichts der steigenden Zahl von Schadprogrammen.

Insbesondere der innovative Mittelstand in Deutschland gehöre zum bevorzugten Ziel digitaler Industriespionage. Die Verpflichtung von Unternehmen, sensible Daten nachweislich durch geeigneten Schutz der gesamten ITK-Infrastruktur zu sichern, gewinne deutlich an Bedeutung. Daher rät Patrick Andreas: »Vereinen wir also besser Verantwortung, Vernunft und alle Kräfte im Verbund für die erfolgreiche Verteidigung gegen Cyberkriminelle.«

Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele

»Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele« – hinter diesem zeitlosen Leitgedanken steht bei der Tarox Security Allianz das Bündel an Möglichkeiten gepaart mit einer klaren Rollenverteilung. Konkret: Jeder Systemhauspartner betreut als regieführender Projektmanager den jeweiligen Geschäftskunden wegweisend beim Aufbau widerstandsfähiger IT-Sicherheitsinfrastruktur. Diese Schlüsselrolle ist garantiert. Als Partner vertraglich mit der Security Allianz verbunden, erhält das Systemhaus den Zugriff auf alle Kapazitäten und den Nutzen von vielen Vorteilen. Als vertrauter Ansprechpartner für Fachhändler beschafft Tarox in der Rolle des neutralen Vermittlers passende Partner aus dem gemeinsam gebildeten Netzwerk und stellt qualifizierten Austausch und Ausbildung sicher.

Die Tarox Security Allianz erzeugt Gemeinschaft über gemeinsam bearbeitete Gebietsregionen, die Gründung von Community, gezieltes Marketing zur Unterstützung und günstige Bonusprogramme. Groß geschrieben werden auch der Wissenstransfer über regelmäßige Themenabende, profilierte Auftragsakquisitionen, fundierte Potenzialanalysen, exklusive Fortbildungsangebote, geförderte Info-Events bei Kunden, erste Erörterungen in Datenschutz- und IT-Recht sowie fortgeschriebene Audits und Zertifizierungen.

_________________________________________________________________________

Über die TAROX AG

Das Unternehmen TAROX zählt zu den führenden IT-Anbietern ganzheitlicher Lösungen und umfassender Produktfamilien für den Mittelstand im deutschsprachigen Raum. Die Teams versorgen flächendeckend Partner im Systemhaus und im Fachhandel für ihre Auftraggeber- und Anwender-Kunden in B-to-B-Branchen und Behörden. Das Know-how aus den fünf Kompetenzfeldern Machines, Distribution, Consulting, Data und Services bündelt sich zu Smart Business.

Die Entwicklung vom Hersteller von Eigenmarkenprodukten und vom Distributor ausgewählter Ware von Technologie- und Weltmarktführern hin zum Komplettlösungsanbieter dient der ganzheitlichen Betreuung. Zum Tragen kommen dabei Markt-Erfahrungen aus mehr als 20 Jahren über die richtige Hardware und Software zur passenden Infrastruktur.

Zum zentralen Ziel der vielfältigen Unterstützung zählt, zu jeder Zeit, in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis relevante Informationen als wichtige Ressource bestmöglich und sicher fließen zu lassen, um reibungslose Geschäftsprozesse zu beschleunigen und die Wertschöpfung zu fördern. Zahlreiche Auszeichnungen und Zertifizierungen belegen die hohe Zuverlässigkeit und Zufriedenheit – ob von Kunden, Lieferanten oder Branchenexperten.

Als Leistungsversprechen gilt unter dem Dach der TAROX AG der hohe Qualitätsanspruch, jeweils die geeigneten Systeme bereitzustellen, um mittelstandsgeprägte IT-Landschaften im »State of the Art« zu gestalten. Die Nähe zum Markt und zum Mittelstand treibt die Spezialisten bei TAROX besonders an, um fortschrittliche Technik ausgerichtet an Bedürfnissen zu entwickeln. Dafür stehen die beiden geschäftsführenden Gesellschafter auch mit ihrem Namen. www.tarox.de