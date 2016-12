Konsumklima startet gut ins neue Jahr

Die Stimmung der Verbrau­cher zeigt zum Jahres­ende ein im Großen und Ganzen positi­ves Bild. Die Konjunk­tur­er­war­tung legt leicht, die Einkom­mens­er­war­tung deutlich zu. Dagegen muss die Anschaf­fungs­nei­gung moderate Einbu­ßen hinneh­men. Der Gesamt­in­di­ka­tor Konsum­klima prognos­ti­ziert für den ersten Monat des kommen­den Jahres 9,9 Punkte nach 9,8 Zählern im Dezem­ber.

Das sind die zentra­len Ergeb­nisse der GfK-Konsumklimastudie für Deutsch­land für Dezem­ber 2016.

Die Verbrau­cher erhal­ten sich auch zum Jahres­ende 2016 ihren Konsum­op­ti­mis­mus. Sie sehen die deutsche Wirtschaft auf einem modera­ten Wachs­tums­pfad, wie der dritte Anstieg in Folge der Konjunk­tur­er­war­tung belegt. Die Einkom­mens­aus­sich­ten legen im Dezem­ber sogar spürbar zu. Davon kann die Anschaf­fungs­nei­gung aktuell jedoch nicht profi­tie­ren. Sie erlei­det moderate Verluste, weist aber dennoch ein sehr hohes Niveau auf.

Konjunk­tur­aus­sich­ten steigen zum dritten Mal in Folge

Die Konsu­men­ten gehen zum Jahres­ende davon aus, dass die Wirtschaft auch in den kommen­den Monaten moderat wachsen wird. Die Konjunk­tur­er­war­tung steigt zum dritten Mal in Folge. Mit einem Plus von 1,1 Zählern fallen die Gewinne aber eher moderat aus. Aktuell weist der Konjunk­tur­in­di­ka­tor 16,4 Punkte auf und liegt damit 13,5 Zähler über seinem entspre­chen­den Vorjah­res­wert.

Der für viele überra­schende Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen scheint sich bisher nicht auf die Stimmung der Verbrau­cher auszu­wir­ken. Sie erwar­ten in den nächs­ten Monaten offen­sicht­lich keine direk­ten Auswir­kun­gen auf die deutsche Konjunk­tur.

Der zuneh­mende Konjunk­tur­op­ti­mis­mus der Verbrau­cher ist nicht unberech­tigt. Auch die Mehrzahl der Exper­ten geht davon aus, dass die konjunk­tu­relle Dynamik, nach einem etwas schwä­che­ren dritten Quartal 2016, im Schluss­vier­tel­jahr wieder zunimmt. Haupt­stütze soll nach Aussage der Deutschen Bundes­bank die Binnen­nach­frage sein, wie sie in ihrer aktuel­len Prognose vom Dezem­ber anmerkt. Insge­samt erwar­tet die Bundes­bank für dieses und das kommende Jahr jeweils ein Wirtschafts­wachs­tum von 1,8 Prozent (Quelle: Deutsche Bundes­bank, Bundesbank-Prognose: Deutsche Wirtschaft im Aufwind, Meldung vom 9.12.2016, www.bundesbank.de). Davon soll auch der Arbeits­markt profi­tie­ren, die Zahl der Beschäf­tig­ten soll nach dieser Prognose auch künftig steigen.

Einkom­mens­er­war­tung steigt deutlich

Nachdem sie drei Monate in Folge gefal­len ist, stabi­li­siert sich die Einkom­mens­er­war­tung im Dezem­ber auf eindrucks­volle Art und Weise. Der Indika­tor gewinnt 11,1 Zähler hinzu und klettert damit auf 55,6 Punkte. Seinen entspre­chen­den Vorjah­res­wert übertrifft er um knapp 5 Zähler. Damit ist der leichte Abwärts­trend, der sich in den vergan­ge­nen drei Monaten abgezeich­net hat, gestoppt.

Die anhal­tend positive Beschäf­ti­gungs­ent­wick­lung, die – wie bereits erwähnt – auch die Konjunk­tur­aus­sich­ten stützt, wirkt zum Jahres­ende auch belebend auf die Einkom­mens­er­war­tun­gen. Die glänzende Verfas­sung des Arbeits­mark­tes weckt Hoffnun­gen auf anhal­tend gute Lohn- und Einkom­mens­zu­wächse.

Diesen Optimis­mus können im Moment auch die wieder anzie­hen­den Verbrau­cher­preise nicht beein­träch­ti­gen. Die erdöl­pro­du­zie­ren­den Länder haben für Anfang 2017 angekün­digt, die Rohöl­för­de­rung zu drosseln. Dadurch werden die Energie­preise hierzu­lande wieder steigen und zu einer höheren Infla­tion führen, die die reale Kaufkraft der Haushalte schmä­lert. Aller­dings gehen die Verbrau­cher auch weiter­hin davon aus, dass die Lohn- und Gehalts­stei­ge­run­gen deutlich über der Infla­ti­ons­rate liegen werden und sie somit auch weiter­hin real mehr im Geldbeu­tel haben werden.

Anschaf­fungs­nei­gung verliert leicht

Zum Jahres­ende profi­tiert die Anschaf­fungs­nei­gung nicht von verbes­ser­ten Konjunktur- und Einkom­mens­er­war­tun­gen. Die Konsum­nei­gung erlei­det Einbu­ßen in Höhe von 3,2 Zählern und sinkt damit auf 48,0 Punkte. Im Vergleich zum entspre­chen­den Wert des Vorjah­res steht ein kleines Minus von 1 Punkt zu Buche.

Trotz des leich­ten Rückgan­ges weist die Anschaf­fungs­nei­gung ein überaus hohes Niveau auf. Die Konsum­freude ist nach wie vor ungebro­chen. Der Einzel­han­del kann wohl damit rechnen, dass die Verbrau­cher auch in den Tagen nach Weihnach­ten in die Läden strömen und einkau­fen werden. Vor dem Hinter­grund stabi­ler Arbeits­markt­ver­hält­nisse sowie niedri­ger Zinsen ist die hohe Konsum­nei­gung nicht verwun­der­lich.

Konsum­klima: Start ins neue Jahr gelun­gen

Für Januar 2017 prognos­ti­ziert der Gesamt­in­di­ka­tor 9,9 Punkte nach 9,8 Zählern im Dezem­ber 2016. Damit ist der Start des Konsum­kli­mas in das neue Jahr 2017 gelun­gen.

Die Konsu­men­ten zeigen sich überaus wider­stands­fä­hig gegen­über einer Reihe von Risiko­fak­to­ren, wie dem Ausgang der US-Wahlen, der Brexit-Entscheidung, einem Wieder­auf­flam­men der Finanz­krise in Italien nach dem geschei­ter­ten Referen­dum und dem Rücktritt der Regie­rung Renzi sowie der anhal­tend großen Terror­ge­fahr. Offen­bar sehen die Konsu­men­ten eher in der Arbeits­markt­lage die für sie entschei­dende Größe, wenn es um ihre Konsum­entschei­dun­gen geht. Eine schwa­che Sorge vor Arbeits­lo­sig­keit stimu­liert die Konsum­freude. Positi­ven Einfluss übt auch das histo­ri­sch niedrige Zinsni­veau aus.

GfK bestä­tigt die Prognose, wonach die realen priva­ten Konsum­aus­ga­ben in diesem Jahr um etwa 2 Prozent steigen werden. Der Konsum bleibt damit eine wichtige Stütze der konjunk­tu­rel­len Entwick­lung in Deutsch­land.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwick­lung der einzel­nen Indika­to­ren im Dezem­ber im Vergleich zum Vormo­nat und Vorjahr:

Dezem­ber 2016 Novem­ber 2016 Dezem­ber 2015 Konjunk­tur­er­war­tung 16,4 15,3 2,9 Einkommens-erwartung 55,6 44,5 50,8 Anschaffungs-neigung 48,0 51,2 49,0 Konsum­klima 9,8 9,7 9,3

Die folgende Grafik zeigt die Entwick­lung des Konsum­kli­ma­in­di­ka­tors im Verlauf der letzten Jahre:

GfK-Indikator Konsum­klima

Zur Studie

Die Ergeb­nisse sind ein Auszug aus der Studie »GfK-Konsumklima MAXX« und basie­ren auf monat­lich rund 2.000 Verbrau­cher­inter­views, die im Auftrag der EU-Kommission durch­ge­führt werden. In diesem Report werden die Indika­to­ren grafi­sch aufbe­rei­tet, prognos­ti­ziert und ausführ­lich kommen­tiert. Darüber hinaus finden sich darin auch Infor­ma­tio­nen über die Ausga­be­vor­ha­ben der Verbrau­cher für 20 Berei­che der Gebrauchsgüter-, Verbrauchsgüter- und Dienst­leis­tungs­märkte. Die GfK-Konsumklimastudie wird seit 1980 durch­ge­führt.

Das Konsum­klima bezieht expli­zit auf die gesam­ten priva­ten Konsum­aus­ga­ben. Der Einzel­han­del macht jedoch – je nach Abgren­zung – ledig­lich etwa 30 Prozent der priva­ten Konsum­aus­ga­ben aus. Der Rest sind Dienst­leis­tun­gen, Reisen, Miete, Gesund­heits­dienst­leis­tun­gen sowie der gesamte Wellness-Bereich.

GfK prognos­ti­zierte für das Jahr 2015 einen Anstieg des priva­ten Konsums von mindes­tens 1,5 Prozent. Nach Angaben des Statis­ti­schen Bundes­am­tes stieg der private Konsum im Jahr 2015 real um 1,9 Prozent. Auch hierbei geht es nicht um die Einzel­han­dels­um­sätze, sondern um die gesam­ten Konsum­aus­ga­ben der Verbrau­cher.

Die Anschaf­fungs­nei­gung ist – wie alle anderen Indika­to­ren auch – ein Stimmungs­in­di­ka­tor. Sie fragt, ob die Verbrau­cher es derzeit für ratsam halten, größere Anschaf­fun­gen zu tätigen. Selbst wenn sie dies mit »Ja« beant­wor­ten, müssen noch zwei weitere Voraus­set­zun­gen für einen Kauf vorhan­den sein: Der Verbrau­cher muss das nötige Geld für eine solche größere Anschaf­fung besit­zen und auch eine Notwen­dig­keit für diese Anschaf­fung sehen. Zudem handelt es sich hier tatsäch­lich ausschließ­lich um langle­bige Gebrauchs­gü­ter, die auch ein größe­res Budget erfor­dern.

Die Ergeb­nisse der Stimmungs­be­fra­gung stammen aus monat­lich durch­ge­führ­ten persön­li­chen Inter­views bei etwa 2.000 Perso­nen, die reprä­sen­ta­tiv für die Bevöl­ke­rung in Deutsch­land sind. Dieses Befra­gungs­in­stru­ment unter­liegt ständi­gen Quali­täts­kon­trol­len, vor allem auch im Hinblick auf seine Reprä­sen­ta­ti­vi­tät. Die ausge­spro­chen hohe Quali­tät dieser Erhebung zeigt sich auch daran, dass sie für Umfra­gen im Bereich der empiri­schen Rechts­for­schung (etwa Verwechs­lungs­ge­fahr von Produk­ten) verwen­det und anerkannt ist. Das heißt, die Ergeb­nisse haben Gutach­ter­qua­li­tät und müssen jeweils vor Gericht stand­hal­ten.