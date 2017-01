Konvergente Datenmanagement-Plattform: Ransomware-Angriffe laufen ins Leere

Durch eine effek­tive Backup-Lösung kann Ransom­ware im Ideal­fall auf gering­fü­gige Unannehm­lich­kei­ten reduziert werden.

Malware-Attacke dank Backup überstan­den: Langs Building Supplies berich­tet von einem aktuel­len Ransomware-Angriff. Aufgrund seiner neuen Backup-Infrastruktur, basie­rend auf der konver­gen­ten Datenmanagement-Plattform Rubrik, kann das Unter­neh­men seine Daten ohne die Zahlung von Lösegeld wieder­her­stel­len. Dies zeigt, dass mittels einer effek­ti­ven Backup-Lösung Ransom­ware im Ideal­fall auf gering­fü­gige Unannehm­lich­kei­ten reduziert werden kann. Die IT-Verantwortlichen von Langs Building Supplies bestä­ti­gen dies.

Rubrik macht mit seiner konver­gen­ten Datenmanagement-Plattform herkömm­li­che Backup-Software überflüs­sig, indem dedupli­zier­ter Speicher, Katalog­ma­nage­ment und Daten­or­ches­trie­rung in einer einzi­gen Scale-out-Fabric kombi­niert zur Verfü­gung stehen. Damit verein­facht Rubrik Backup- und Disaster-Recovery-Aufgaben in bestehen­den IT-Umgebungen. Umfas­sende Backup-Funktionen werden in einem System bereit­ge­stellt, das linear skalier­bar ist.

Der Ransomware-Angriff bei Langs Building Supplies erfolgte über eine E-Mail, die an einen Mitar­bei­ter geschickt wurde. Auf einem der Produktions-Dateiserver wurde ein Crypto­Lo­cker platziert, so dass rund 15.000 Dateien als .encryp­ted umbenannt wurden. Dies bedeu­tete, dass auf diese Dateien ohne den richti­gen Code nicht zugegrif­fen werden konnte.

»Wir verfü­gen über Überwa­chungs­tools, um Warnmel­dun­gen zu senden, wenn hohe Änderungs­ra­ten in der Daten­struk­tur erfasst werden. Ein Alarm wurde ausge­löst, und wir konnten den betrof­fe­nen VDI-Desktop inner­halb weniger Minuten herun­ter­fah­ren. Weil wir den Angriff im Midstream stoppen konnten, gelang es uns, eine Ausbrei­tung des Angriffs auf den Rest der Infra­struk­tur verhin­dern«, erklärte Matthew Day, ICT und Support Manager bei Langs Building Supplies.

Day erklärt, wie die Daten wieder­her­ge­stellt werden konnten. »Da unsere Daten­ma­nage­ment­lö­sung API-gesteuert ist, konnten wir ein Skript schrei­ben, um die Dateien aus dem letzten Snapshot des Servers wieder auf die VM zurück­zu­set­zen. Es dauerte knapp 25 Minuten, und wir hatten alle unsere Dateien zurück auf dem Datei­ser­ver, den wir inner­halb von etwa einer Stunde wieder hochfah­ren konnten. Am nächs­ten Tag war es so, als wäre nichts passiert.«

Verschie­dene Aspekte, die mit Rubrik als Backup-Lösung gegeben waren, ermög­lich­ten diese Wieder­her­stel­lung. Das Unter­neh­men hat die richti­gen Schritte unter­nom­men, um sicher­zu­stel­len, dass die Datenmanagement-Lösung solche Ereig­nisse ohne größere Unter­bre­chung des Geschäfts­be­triebs bewäl­ti­gen kann:

Moderne Techno­lo­gie: Dies bedeu­tet, dass zeitge­mäße Techno­lo­gie im Einsatz ist und diese funktio­niert, wenn man sie braucht und dass sie so funktio­niert, wie man sie braucht. Die konver­gente Backup-Appliance von Rubrik hilft Langs Building Supplies bei der Verwal­tung der Daten. Damit lassen sich die VMs des Unter­neh­mens einfach verwal­ten und sichern. Richt­li­nien können allge­mei­ner gefasst oder detail­lier­ter festge­legt werden. In der Daten­si­che­rung kann nach spezi­fi­schen VMs, Objek­ten oder bestimmte Dateien, die wieder­her­ge­stellt werden sollen, gesucht werden. Automa­ti­sie­rung über APIs: Der typische Anwen­dungs­fall für das Finden einer einzel­nen Datei über die Benut­zer­ober­flä­che ist einfach, aber das Finden von Tausen­den von Dateien wäre zeitlich nicht so schnell reali­sier­bar gewesen. Mit einer programm­ge­steu­er­ten Schnitt­stelle, die benut­zer­de­fi­nierte Workflows für Dritt­an­bie­ter­dienste ermög­licht, kann Langs Building Supplies das Manage­ment seiner Umgebung noch weiter automa­ti­sie­ren und besser orches­trie­ren. Das IT-Team konnte in diesem Fall ein Skript schrei­ben, um nach den betrof­fe­nen Dateien zu suchen und sie wieder­her­zu­stel­len, ohne dabei einen zeitauf­wän­di­gen Wieder­her­stel­lungs­pro­zess manuell durch­füh­ren zu müssen. Daten­ef­fi­zi­enz: Snapshots können öfter erstellt werden, da mit dem Incremental-forever-Ansatz weniger Daten zum Backup-Standort bewegt werden müssen. Dies ermög­lichte es, den genauen Zeitpunkt festzu­stel­len, als die Dateien umbenannt wurden und die Dateien auf den Stand wieder­her­zu­stel­len, kurz bevor der Angriff auftrat.

Durch die Bereit­stel­lung einer zuver­läs­si­gen und effek­ti­ven Backup-Lösung können die Auswir­kun­gen von Cyber­be­dro­hun­gen wie Ransom­ware auf ein Niveau reduziert werden, so dass sie nur als ärger­lich wahrge­nom­men werden, aber keine gravie­ren­den Störun­gen verur­sa­chen. Matthew Day hierzu: »Mit einer zeitge­mä­ßen Daten­ma­nage­ment­lö­sung kann ich meine tägli­che Arbeit erledi­gen, ohne mir Gedan­ken über Daten­ver­lust machen zu müssen, denn ich weiß, dass die Daten jeder­zeit wieder­her­ge­stellt werden können.«