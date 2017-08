Lebensmittel wegwerfen: Je jünger, desto verschwenderischer

Pro Jahr wirft jeder Bundesbürger durchschnittlich 82 kg Lebensmittel weg. Eine Untersuchung des IW Köln zeigt nun, dass das Wegwerfverhalten allerdings vom Alter abhängt und sich die Müllmenge keineswegs gleichmäßig verteilt. Demnach sinkt der Anteil derjenigen, die im vergangenen Monat angaben, nie Lebensmittel weggeworfen zu haben, mit dem Alter der Befragten: Je jünger, desto verschwenderischer.

In der (Vor-)Kriegsgeneration ist es jeder Dritte, bei den Babyboomern sind es 17 Prozent, bei der Generation Y sind es nur noch acht Prozent, wie die Grafik von Statista zeigt. Dem IW-Köln zufolge liegt dies zum einen daran, dass die jüngere Generation Lebensmittel nur im Überfluss kennt, während Ältere aufgrund ihrer (Nach-)Kriegserfahrungen auch Nahrungsknappheit erlebt haben. Außerdem fallen in Haushalten mit kleineren Kindern überdurchschnittlich viele Lebensmittelabfälle an. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/10732/je-juenger-desto-verschwenderischer/