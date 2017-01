Lebensmitteleinzelhandel: Wo die Menschen am liebsten einkaufen

Über die Preise keines Lebensmitteleinzelhändlers äußern sich die Deutschen so zufrieden wie die von Aldi Süd. Bei der Leistung, gemessen an Auswahl, Qualität und Service, favorisieren sie Globus. Auch bei der Kombination aus Preis- und Leistungswahrnehmung sind die Saarländer neben Kaufland Branchensieger.

In einer Umfrage von Oliver Wyman im Mai 2016 gaben mehr als 3.000 Konsu­men­ten in Deutsch­land Auskunft über ihre Zufrie­den­heit mit den 16 größten Lebens­mit­tel­ein­zel­händ­lern (LEH) in den beiden Dimen­sio­nen »Leistung« und »Preis«. Seit Jahren quanti­fi­ziert die Manage­ment­be­ra­tung an Hand dieser Preis-Leistungs-Matrix, in welchem Maß einzelne Elemente des Angebots wie Preis, Sorti­ment, Quali­tät und Service die Gesamt­zu­frie­den­heit von Kunden beein­flus­sen und zeigt so, welche deutschen LEH-Anbieter aus Sicht der Konsu­men­ten punkten und in welchen Berei­chen es noch Handlungs­be­darf gibt.

Noch können die SB-Warenhäuser mit den Branchen­besten mithal­ten. Hinter den drei Discoun­tern Aldi Süd, Aldi Nord und Lidl belegen Kaufland und Globus im aktuel­len Branchen­ran­king der Preis­wahr­neh­mung die Plätze vier und fünf. In der Katego­rie »Quali­tät und Service« liegt Globus auf Platz eins, gefolgt von E-Center, Edeka, Rewe und Lidl. In ihrer ureige­nen Domäne »Auswahl« punkten die Großfor­mate beson­ders: Hinter Globus platzie­ren sich hier Markt­kauf, Kaufland, E-Center und Real.

Aufhol­jagd der Super­märkte

Ein Vergleich zu frühe­ren Erhebun­gen zeigt, in welchem Maß sich die Kunden­zu­frie­den­heit verän­dert hat: Vor allem die Großflä­chen­for­mate verlie­ren; die Super­märkte legen zu. Für Rainer Münch, Partner bei Oliver Wyman und Experte für Einzel­han­del und Konsum­gü­ter ist klar: »Die Großflä­che muss künftig mehr inves­tie­ren, um Mankos wie lange Anfahrt­zei­ten und längere Laufwege zu kompen­sie­ren.« Auch bei Quali­tät und Service und hier vor allem bei frischen Produk­ten gäbe es der jüngs­ten Umfrage zufolge Verbes­se­rungs­be­darf. Sein Fazit: »Die Großflä­che muss sich weiter neu erfin­den, um im Wettbe­werb zu bestehen.«

Auch die lange erfolgs­ver­wöhn­ten Discoun­ter sehen sich Heraus­for­de­run­gen gegen­über. Sie moder­ni­sier­ten zwar in den vergan­ge­nen Jahren ihre Verkaufs­flä­chen, erwei­ter­ten ihr Angebot und nahmen Marken­pro­dukte in ihr Sorti­ment auf. Dadurch verstärkte sich in den Augen von Münch in Folge der umfas­sen­den Inves­ti­ti­ons­pro­gramme von Aldi und Lidl die »Zweiklas­sen­ge­sell­schaft« bei den Discoun­tern. Seine Beobach­tung: »Mittler­weile konkur­rie­ren die führen­den Discoun­ter immer stärker mit den Super­märk­ten. Aus Sicht der Verbrau­cher hat Lidl hier momen­tan die Nase vorn und konnte sich in der Leistungs­wahr­neh­mung spürbar von Aldi abset­zen.« Doch die Super­märkte reagier­ten, inves­tier­ten weiter in ihr Angebot und stärk­ten so ihre Position als starker Nahver­sor­ger im deutschen Lebens­mit­tel­ein­zel­han­del. Die Konsu­men­ten honorie­ren diese Anstren­gun­gen, die Zufrie­den­heits­werte vor allem von Rewe und Edeka steigen. Das gilt auch für das bislang wichtigste Diffe­ren­zie­rungs­merk­mal der Discoun­ter, den Preis. Der Abstand zwischen Discoun­tern und Super­märk­ten schrumpfte im Vergleich zu frühe­ren Erhebun­gen. Dustin Wisotzky, Projekt­lei­ter bei Oliver Wyman, fasst zusam­men: »Die Super­märkte haben in den vergan­ge­nen Jahren vieles richtig gemacht und damit in den Augen der Verbrau­cher deutlich gewon­nen.«

Rückläu­fige Zufrie­den­heits­werte sind Warnsi­gnal

Die Preis-Leistungsmatrix von Oliver Wyman ist ein aussa­ge­kräf­ti­ger Indika­tor für das Geschäfts­po­ten­zial im Lebens­mit­tel­ein­zel­han­del. »Wenn ein Einzel­händ­ler weiß, wie gut er in der Wahrneh­mung der Kunden im Vergleich zum Wettbe­werb dasteht, hat er erheb­lich bessere Chancen, seinen Umsatz zu steigern – und Markt­an­teile zu gewin­nen«, erläu­tert Münch. »Kein Lebens­mit­tel­händ­ler darf sich mit hohen Zufrie­den­heits­wer­ten oder Besucher­fre­quen­zen begnü­gen«, so Münch. »Es bedarf konti­nu­ier­li­cher Inves­ti­tio­nen, um den Vorsprung zu erhal­ten oder auszu­bauen.«