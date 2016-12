Leitfaden: Die digitale Transformation angehen – aber richtig

Die Deutsch­spra­chige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) hat zusam­men mit Exper­ten aus verschie­dens­ten Berei­chen einen Wegwei­ser für Digita­li­sie­rungs­vor­ha­ben in Unter­neh­men veröf­fent­licht. Er gibt wichtige Impulse und einen Überblick über neue Entwick­lun­gen, aktuelle Trends und erfolg­rei­che Anwen­der­bei­spiele im Umfeld der Digita­li­sie­rung und des Inter­net of Things (IoT). Der Leitfa­den steht zum Download bereit unter: www.dsag.de/leitfaden_digitale_transformation

So vielfäl­tig wie die Aspekte und Heraus­for­de­run­gen der digita­len Trans­for­ma­tion, so abwechs­lungs­reich sind auch die Themen, die in der neuen DSAG-Veröffentlichung »Digitale Trans­for­ma­tion angehen – Antwor­ten zur Gestal­tung der digita­len Zukunft« aufge­grif­fen werden. Das inhalt­li­che Spektrum reicht von erfolg­rei­chen Digita­li­sie­rungs­bei­spie­len und Best Practices über Lösungs­über­sich­ten und Check­lis­ten, die Anwen­dern den Übergang leich­ter machen sollen, bis hin zu zentra­len Zukunfts­the­men. »Der digitale Wandel wird für viele Unter­neh­men zuneh­mend spürbar. Wir haben in Zusam­men­ar­beit mit ausge­wie­se­nen Exper­ten wesent­li­che Facet­ten der digita­len Trans­for­ma­tion aufge­grif­fen, um unseren Mitglie­dern eine Hilfe­stel­lung beim Übergang in diese neue, anspruchs­volle Ära zu geben«, fasst Otto Schell, DSAG-Vorstand Branchen/Geschäftsprozesse und digitale Trans­for­ma­tion die Beweg­gründe für den Leitfa­den zusam­men.

Weitere Infor­ma­tio­nen:

DSAG-Forum Digitale Trans­for­ma­tion: www.dsag.de/forum-digitale-transformation

Leitfa­den zum Download: www.dsag.de/leitfaden_digitale_transformation