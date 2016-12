Lernen in der Zukunft: Interview mit dem Futuristen, Analysten und Speaker Elliott Masie

Am Diens­tag, 24. Januar 2017, hält der weltweit anerkannte Futurist, Analyst und Speaker Elliott Masie seine Keynote »Learning Trends, Shifts & Disrup­ters!« auf der Learn­tec 2017. Wenn er mit seinen Visio­nen Recht behält, stehen wir bald ganz selbst­ver­ständ­lich auf digita­ler Ebene weltweit mit genau den richti­gen Ansprech­part­nern in Kontakt, die uns bei Proble­men unter­stüt­zen können. Im folgen­den Inter­view erklärt Masie unter anderem, wie intel­li­gente Maschi­nen den Wissens­be­darf jeder Person exakt ermit­teln und aus Tausen­den von Dokumen­ten genau den richti­gen Content bereit­stel­len können.

Herr Masie – wie lernen wir im Jahr 2030? Werden wir alle mit 3D-Brillen herum­sit­zen und uns in komplett virtu­el­len Lernum­ge­bun­gen bewegen?

Zualler­erst möchte ich betonen, dass sich Techno­lo­gien so schnell verän­dern, dass eine verbind­li­che Aussage über die nächs­ten zwei Jahre hinaus nicht möglich ist. Was ich aber mit Gewiss­heit sagen kann: Lernen wird spannend sein und sich stark von heuti­gen Konzep­ten unter­schei­den.

Könnten Sie das näher erläu­tern?

Wir werden Wissen zuneh­mend aus der Cloud bezie­hen. Die Art und Weise, wie wir Wissen erwer­ben und teilen, wird sich grund­le­gend verän­dern. Es wird überall zugäng­lich sein. Wenn beispiels­weise eine Problem­stel­lung auftritt, die im Kolle­gen­kreis nicht gelöst werden kann, kann der Mitar­bei­ter auf digita­ler Ebene direkt eine Frage stellen und erhält sofort eine maßge­schnei­derte Antwort.

Ist das die »Perso­na­li­sie­rung des Lernens«, die Sie in Ihrer Keynote thema­ti­sie­ren werden?

Ja, schauen wir uns als Beispiel eine Weiter­bil­dung für Marketing-Manager an. Einstei­ger werden viel mehr Grund­la­gen­wis­sen benöti­gen als Marketing-Experten, die den Job seit 30 Jahren ausüben oder über entspre­chende Hochschul­ab­schlüsse verfü­gen. Das ist bekannt. Der neue Aspekt betrifft die Wissens­quel­len: Anstatt nur zwei oder drei Artikel zu einem Thema haben die Teilneh­mer Zugriff auf Zehntau­sende von Artikeln und Grafi­ken. Künst­li­che Intel­li­genz wird Ihnen und mir ganz unter­schied­li­che Antwor­ten bereit­stel­len, denn wir unter­schei­den uns stark darin, welche Inhalte wir benöti­gen, wie wir lernen und wo unsere Wissens­lü­cken sind. Wir müssen nicht mehr stunden­lang nach der richti­gen Antwort suchen. Die Maschine wählt auf Basis dessen, was sie über uns weiß, die richti­gen Infor­ma­tio­nen für uns aus. Damit erhält jeder einen indivi­du­el­len Zugang zum benötig­ten Wissen.

Das hört sich sehr zeitauf­wän­dig und teuer an.

Ganz im Gegen­teil. Mit Hilfe von Simula­tio­nen kann das Lernma­te­rial sogar deutlich reduziert werden. Im Moment probie­ren wir Dinge aus, bevor wir sie anwen­den. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Sie fahren ein teures Elektro­auto, beispiels­weise einen Tesla. Sie stellen fest, dass zwei Reifen zu wenig Luft haben. Sie fahren zur Werkstatt, nehmen den Druck­luft­au­to­ma­ten vom Haken, öffnen ein Ventil – aber dann müssen Sie heraus­fin­den, wieviel Luft Sie auffül­len müssen. Sollten Sie die Reifen etwas mehr aufpum­pen als im Handbuch empfoh­len, weil Sie schwe­res Gepäck im Koffer­raum haben? Liegt der niedrige Reifen­druck an den kalten Tempe­ra­tu­ren? Anstatt auszu­pro­bie­ren, können Sie eine Simula­tion nutzen. Mit Hilfe eines Touch­screens können Sie die Simula­tion starten, und das System sagt Ihnen dann ganz genau, wie viel Luft in die Reifen gefüllt werden muss. In Zukunft werden Simula­tio­nen Teil unseres alltäg­li­chen Lebens.

Aber wo kommt das Wissen her?

Von Menschen. Wir werden mit Menschen, die wir als Exper­ten schät­zen, enger verbun­den sein als heute. Wenn man beispiels­weise für eine Versi­che­rungs­ge­sell­schaft arbei­tet und einen kompli­zier­ten Vorgang bearbei­ten muss, benötigt man die Unter­stüt­zung von einer verläss­li­chen, vertrau­ens­wür­di­gen Person. Norma­ler­weise wendet man sich direkt an einen Kolle­gen, der aber vielleicht auch nicht die richtige Antwort hat. In der Zukunft ist der Experte nur einen Klick entfernt. Auf dem Screen erscheint beispiels­weise ein Kollege aus Afrika oder Asien mit der Lösung.

… sofern derje­nige online ist.

Das ist eine Frage der Organi­sa­tion. Wir finden immer die Zeit für einen sozia­len Austau­sch. Natür­lich ist es eine Frage von Geben und Nehmen. Auch ich inves­tiere eine Stunde pro Woche für Anfra­gen. Ich helfe gern, denn am nächs­ten Tag brauche ich vielleicht selbst Hilfe aus dem Netzwerk. Diese Art von Zusam­men­ar­beit wird sich in keiner Weise unper­sön­lich oder »techni­sch« anfüh­len. Es wird eine Welt sein, in der Wissen, Support und Simula­tion zum tägli­chen Leben gehören.

Aber bisher ist das nur eine Vision. Wie können Virtual und Augmen­ted Reality das heutige Lernen unter­stüt­zen?

Im Moment kann man in der Welt der Compu­ter­spiele viel Spaß mit VR und AR haben. 20 Prozent dieser Produkte sind inter­es­sant, aber ich bin mir nicht sicher, wie wirksam sie beim Lernen sind. Mal abgese­hen vom »Wow-Effekt« stellt sich die Frage, ob und wie sie der Mehrheit der Lernen­den helfen können. Bei neuen Techno­lo­gien muss man drei bis sechs Jahre warten, bis sie sich vom Experi­ment zu einer nützli­chen Anwen­dung entwi­ckeln. Skype beispiels­weise gibt es schon seit Jahren, aber erst jetzt wird es beim Distance Learning, im elektro­ni­schen Gesund­heits­we­sen und anderen Berei­chen einge­setzt. Auf den Philip­pi­nen skypen viele Eltern, die auswärts arbei­ten, abends mit ihren Kindern und helfen ihnen bei den Hausauf­ga­ben. Wer hätte je gedacht, dass sich Skype mal zu einem weltwei­ten Tool für Distance Learning entwi­ckeln würde?

Liefern heutige Techno­lo­gien alles, was wir zum Lernen brauchen? Und wenn nicht, welche Elemente fehlen noch?

Das Design fehlt. Fernse­hen gab es schon jahrzehn­te­lang, bevor Spiel­berg E.T. präsen­tierte. Wir müssen mehr selbst erleben, auspro­bie­ren, Regeln brechen. Es gibt Menschen, die gerne Kurse auf Basis von Pokémon GO anbie­ten würden. Aber das ist leider nicht möglich. Wir wissen nicht einmal, wie sich das Spiel zum Lernen nutzen ließe. Es werden keine 20 bis 30 Jahre verge­hen, bis wir das heraus­fin­den, aber es wird defini­tiv mehr als ein paar Monate dauern.

Dank der Hirnfor­schung haben wir in den vergan­ge­nen Jahren viel über das Wesen des Lernens erfah­ren. Entspre­chen die heuti­gen Techno­lo­gien diesen Anfor­de­run­gen, oder anders gefragt: Sind die Tools in der Lage, unseren Hippo­cam­pus zu stimu­lie­ren?

Wir verste­hen jetzt, dass es kogni­tive Indika­to­ren gibt, wie jemand lernt. Nun müssen wir erfor­schen, welche dieser Indika­to­ren von Perso­nen und Organi­sa­tio­nen genutzt werden können. Ich hätte gerne eine Uhr, die mir ins Hirn schaut und mir Feedback zu meinem aktuel­len Zustand gibt. Sie würde mir sagen, dass ich im Alter von 66 Jahren nach 17 Uhr keine Artikel mehr schrei­ben sollte, da meine Perfor­mance danach stark nachlässt. Ich hätte gerne einen Indika­tor, der mir mein Performance-Level wie eine Ampel darstellt: grün, gelb und rot. Und mein E-Mail-Programm sollte mir sagen, dass ich die Mail noch nicht abschi­cken sollte, weil sie nicht gut genug ist. IBM forscht im großen Stil an kogni­ti­ven Techno­lo­gien. Für mich bedeu­tet »kogni­tiv«: Es wird immer eine Online-Hilfe geben, sei es ein familiä­res, sozia­les, gesund­heit­li­ches oder freizeit­be­zo­ge­nes Thema.

Können Sie mir ein Beispiel nennen, wie perso­na­li­sierte Infor­ma­tio­nen in der Freizeit funktio­nie­ren?

Sie gehen zum Beispiel in ein Restau­rant: Nach der Gesichts­er­ken­nung am Eingang erhal­ten Sie eine andere Speise­karte als die anderen Gäste, denn sie richtet sich nach Ihren Vorlie­ben und Ihrem Gesund­heits­zu­stand. Um diese Indika­to­ren zu erhal­ten, werden wir zur biome­tri­schen Erken­nung überge­hen. Das ist die einfachste Form des Daten­schut­zes.

Aber wenn ich diesmal etwas Anderes essen will?

Natür­lich können Sie das immer noch selbst entschei­den. Die biome­tri­sche Erken­nung macht ja nur Vorschläge. Man kann jeder­zeit zur Standard-Speisekarte wechseln.

Apropos Essen – wird die Techno­lo­gie je in der Lage sein, jedem von uns eine Speise­karte mit indivi­du­el­len Wissens­nug­gets zu servie­ren?

Das kommt darauf an, wie viel man ausge­ben will. Lernen ist ein Markt­platz: Wer kosten­los lernen will, kann nicht aus tausend Möglich­kei­ten wählen. Aber wenn der Arbeit­ge­ber bereit ist, zu inves­tie­ren (Geld, Energie, Aufwand, Zeit), kann man diese tausend Auswahl­mög­lich­kei­ten bieten. Das ist wie in einer Konfe­renz: Wenn man für 1600 Teilneh­mer ein Frühstück und Mittag­es­sen servie­ren will, eignet sich ein Buffet am besten. Wenn 30 Leute Aller­gien oder beson­dere Wünsche haben, kann man das leicht managen. Aber nicht bei 1600. Das gleiche trifft auf das Lernen zu: Ich kann einen Kurs entwi­ckeln, der für einen Großteil der Lernen­den wenig Auswahl­mög­lich­kei­ten bietet. Einer kleine­ren Zielgruppe kann man dann ein indivi­du­el­les Design anbie­ten, aber nicht Tausen­den von Mitar­bei­tern weltweit.

Herr Masie, vielen Dank für das Inter­view