manage it präsentiert: IT-System-Management – Enabler der digitalen Transformation

Die digitale Transformation basiert auf einem grundlegenden technologischen Wandel. Interne und externe IT-Services, Non-IT-Komponenten aus dem Internet of Things (IoT) – für die IT-Organisation nimmt die Komplexität massiv zu. Sie benötigt neue Ansätze bei der Überwachung und Steuerung der IT-Services, die das Business überhaupt erst möglich machen.

Die Antwort auf diese Herausforderungen ist Unified Monitoring: Indem alle an den Business-Prozessen beteiligten Komponenten in ein transparentes, intelligentes Monitoring-Konzept eingebunden werden, erhält die IT die geschäftskritische Übersicht.

Würth Phoenix zeigt in Zusammenarbeit mit Partnern was Monitoring in Zeiten von Multi-Cloud-Umgebungen und IoT leisten kann. Die »IT System Management Roadshow« mit zahlreichen Expertenvorträgen gibt dabei nicht nur Antworten auf zentrale Fragen des IT-Betriebs, sondern bietet auch reichlich Gelegenheit zu Networking und Austausch.

Die IT System Management Roadshow macht Station in München, Stuttgart und Frankfurt. Sichern Sie sich noch heute kostenlos Ihren Platz: http://www.wuerth-phoenix.com/roadshow/

