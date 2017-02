Die französische Peugeot-Citroën-Gruppe (PSA) hat angekündigt, dem Mutterkonzern General Motors die Marke Opel abkaufen zu wollen. Sollte der Deal zustande kommen, könnte PSA damit seinen Marktanteil in Europa weiter ausbauen.

Bisher hat der Konzern in der Europäischen Union einen Marktanteil von 9,9 Prozent, wie die Grafik von Statista zeigt. Opels Marktanteil in Europa beträgt 6,7 Prozent. Mit Abstand an der Spitze ist nach wie vor trotz des Abgasskandals die Volkswagen Gruppe.

Opel ist seit fast 90 Jahren im Besitz von General Motors. Seit der Jahrtausendwende hatte die Marke Verluste geschrieben. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/8100/marktanteile-von-autoherstellern-in-europa/

Absatz von PKW in den USA nach Herstellern

Deutsche Automobilhersteller fürchten angesichts drohender Importzölle, dass der Absatz in den Vereinigten Staaten leiden könnte. Wie unsere Infografik zeigt, ist der amerikanische Konzern General Motors mit seinen Marken wie etwa Buick, Cadillac und Chevrolet und über drei Millionen verkauften Fahrzeugen insgesamt klar der Marktführer in den Vereinigten Staaten. Die Volkswagen-Gruppe ist mit knapp 600.000 Fahrzeugen der absatzstärkste deutsche Hersteller, gefolgt von Daimler und BMW. Dyfed Loesche

https://de.statista.com/infografik/7937/absatz-von-pkw-in-den-usa-nach-herstellern/