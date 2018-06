Me First – Wenn der Chef ein krankhafter Narzisst ist

Dysfunktionales Verhalten wie Narzissmus, manische Depression, passive-aggressive Persönlichkeitsstörungen oder Gefühlsblindheit haben sich wie eine Epidemie in den Führungsetagen vieler Unternehmen ausgebreitet. Auch unheilbare Psychopaten trifft man hier immer wieder an. Werden solche psychischen Geisterfahrer nicht gestoppt, können sie Kollegen, Mitarbeitern oder der gesamten Entwicklung des Unternehmens schaden.

Jeder ist in gewisser Weise ein Narzisst

Allen voran grassiert der krankhafte Narzissmus in den Chefetagen. Zwar ist jeder Mensch in gewisser Weise ein Narzisst, muss es sogar sein. Denn dies ist für ein stabiles Selbstwertgefühl unumgänglich. Eine Prise Narzissmus wappnet uns gegen die Wechselfälle des Lebens. Sie hilft uns, eine gute Meinung von uns zu haben und uns bis zu einem gewissen Grad gegen unsere Mitmenschen zu behaupten. Nimmt Narzissmus aber krankhafte Züge an, kann er Unternehmen von innen heraus zerstören. Denn krankhafte Narzissten haben grandiose Fantasievorstellungen von sich selbst, die sie zu egoistischem und rücksichtslosem Verhalten treiben. In Führungspositionen können sie ihrem Bedürfnis nach Macht und Kontrolle am besten nachkommen.

Nährboden für krankhaften Narzissmus

Viele Unternehmen scheinen dabei ein guter Nährboden für die Entwicklung eines krankhaften Narzissmusses zu sein. Denn neueren Untersuchungen zufolge sind Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeit in Unternehmen vergleichsweise häufiger vertreten als in der Gesamtbevölkerung. Man geht davon aus, dass etwa vier Prozent der Bevölkerung Narzissten sind. Dagegen sind sogar etwa sechs Prozent aller Führungspersonen Narzissten.

Von Allmachtsfantasien und Einzigartigkeit

Die Betroffenen haben ein übertriebenes Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Sie verlangen nach übermäßiger Bewunderung. Sie idealisieren sich selbst und sind stark von Allmachtsfantasien, grenzenlosem Erfolg, Macht, Glanz oder Schönheit eingenommen. Sie glauben von sich, besonders und einzigartig zu sein und erwarten eine bevorzugte Behandlung. Sie fühlen sich nur von anderen außergewöhnlichen, angesehenen Personen oder Institutionen verstanden und wollen auch nur mit diesen verkehren.

Fehlende Sozialkompetenz

Stets auf den eigenen Vorteil bedacht, legt der Narzisst in seinen Sozialbeziehungen ein ambivalentes Verhalten an den Tag. Der Narzisst wechselt ständig die Position. Seine Einstellung richtet sich danach, woher der Wind gerade weht. Dazu wird auch nach oben gebuckelt, während gleichzeitig der Chef für den nächsten Karriereschritt gezielt bearbeitet wird. Kollegen und Mitarbeiter sind allenfalls ein nützliches Instrument, das für die eigenen Zwecke eingespannt wird. Statt Anerkennung für ihre Hilfe zu bekommen, müssen sie damit rechnen, in aller Öffentlichkeit abgekanzelt oder gemaßregelt zu werden. Regelmäßige Kompetenzüberschreitungen sind eine Folge ihres übersteigerten Profilierungsdrangs. Wer nicht für sie ist, ist gegen sie. All ihr Handeln dient nur der Darstellung der eigenen Größe getreu dem Motto: »Me First! Der Jesuit Karl Rahner hat den Narzissten deshalb auch sehr treffend als einen Ofen bezeichnet, der nur sich selbst wärmt.

Die Ich-Perspektive

Am besten lässt sich die narzisstische Störung mit den fünf großen »E« beschreiben: Egozentrik, Eigensucht, Empfindlichkeit, Empathiemangel und Entwertung anderer: Der Narzisst nimmt alles aus der Ich-Perspektive wahr. Sein ganzes Fühlen und Denken sind ausschließlich auf die eigene Person gerichtet. Nur seine Gedanken sind originell, seine Ansichten allein von Interesse, seine Handlungen unvergleichbar.

Urvater Narkissos

Urvater der Narzissten ist der schöne Jüngling Narkissos aus der griechischen Mythologie. Von allen bewundert und begehrt, ist er unfähig zu einer Beziehung und Emotionen. Erst als er sein Gesicht in einem Quell gespiegelt sieht, kann er sich verlieben: aber nur in sich selbst. Als er sich in gieriger Eigenbewunderung mit seinem Spiegelbild verschmelzen will, stürzt er ins Wasser und ertrinkt.

Die Sucht nach Bewunderung

Narzissten sind nicht immer gleich auf den ersten Blick zu erkennen. Sie sind häufig freundlich, gut gekleidet, legen gute Manieren an den Tag und haben ein gewinnendes Wesen. Sie sind charmant und können andere mitreißen. Aber spätestens, wenn sie über sich reden und das natürlich nur in höchsten Tönen, offenbart sich ihr dysfunktionales Verhalten. Sie sind sehr auf ihre Außenwahrnehmung bedacht. Sie wollen stets im Mittelpunkt stehen und bewundert werden. Darum sind sie auch sehr leistungsorientiert. Die Beförderung ist für sie deshalb allenfalls eine Frage der Zeit.

Rachefeldzüge gegen Kritiker

Es gibt aber auch eine dunkle Seite. So sind Narzissten leicht zu kränken. Selbst sachliche Kritik verletzt sie zutiefst und macht sie meistens extrem aggressiv. Die Folge sind oftmals auf die vollkommende Vernichtung ausgelegte Rachefeldzüge gegen Kritiker oder Kollegen, die ihnen Unzulänglichkeiten oder Fehlverhalten andichten wollen. Wer sich mit einem Narzissten anlegt, muss aufpassen, dass er nicht selbst schneller von der Bildfläche verschwindet, als ihm lieb ist. Das Fehlen jeglichen Einfühlungsvermögens und überhebliches Verhalten zählen ebenfalls zu den Hauptmerkmalen narzisstischer Persönlichkeitsstörungen.

Mit nassforscher Art gegen tiefsitzende Minderwertigkeitsgefühle

Hinter der aufgesetzten Fassade des absoluten Winnertypen verbergen sich tiefsitzende Minderwertigkeitsgefühle. Mit ihrer nassforschen Art kompensieren sie ein Gefühl der Unzulänglichkeit aus ihrer Kindheit, weil es ihnen nie gelungen ist, ein Elternteil zufriedenzustellen. Vielleicht mussten sie in ihrer Kindheit sogar Ablehnung und Abwertung durch die Eltern erfahren. Von Abraham Maslow wissen wir, dass Beachtung, Anerkennung und Zugehörigkeit besonders in der Kindheit zu unseren Grundbedürfnissen gehören:«…das meist vernachlässigte Bedürfnis ist die Beachtung anderer«. Nach A. Maslow unterscheidet sich Selbstverwirklichung von Egoismus dadurch, dass wir bei der Selbstverwirklichung unseren tiefsten Bedürfnissen nachgehen. Grundbedürfnisse erkennt man daran, dass wir erkranken oder sterben, wenn sie nicht befriedigt werden. Die Sucht »Narzissmus« ist nichts anderes, als das Grundbedürfnis nach Beachtung durch Ersatz zu stillen. Getreu dem Motto: »Wenn das Süße im Leben fehlt, kann es nicht durch Zucker ersetzt werden!« (Wolf Büntig).

Kritik nur in homöopatischen Dosen

Die oberste Regel im Umgang mit Narzissten lautet: nichts tun, was ihr Selbstwertgefühl erschüttern könnte. Vielmehr muss man ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie Respekt verdienen. Man muss ihrem Bedürfnis nach Beachtung und Anerkennung entgegenkommen. Mit großem Einfühlungsvermögen gilt es, ihr Vertrauen zu gewinnen, indem man sie mit Lob und positivem Feedback füttert. Hier gilt: je mehr, desto besser. Eine Konfrontation mit ihrem Fehlverhalten sollte nur in homöopathischen Dosen erfolgen. Es empfiehlt sich, anhand konkreter Beispiele knapp, sachlich und vorurteilsfrei auf konfliktbeladene Verhaltensweisen hinzuweisen, die ihrem eigenen Ansehen im Unternehmen schaden. Übertriebener Optimismus, auf diese Weise wirklich eine gravierende Verhaltensänderung zu bewirken, ist allerdings nicht angebracht.

Mit Ruhe und Gelassenheit

Wer dennoch den Unmut eines Narzissten auf sich zieht, sollte versuchen, Ruhe und Gelassenheit zu bewahren. Er sollte nicht vergessen, dass es die Minderwertigkeitsgefühle des Narzissten sind, die ihn schreien und toben lassen. Ganz wichtig ist dabei, dass man dem Narzissten keine Einblicke ins Privatleben gewährt, keine Gefühle oder Emotionen mit ihm teilt. Man sollte immer professionell bleiben und keine außerberuflichen Kontakte pflegen. Nur wenn man dem Narzisst so wenig Angriffsfläche wie möglich bietet, kann man sich selbst schützen. Denn es kommt der Tag, an dem er dieses Wissen skrupellos ausnutzt.

Nur begrenzt theraphiefähig

Wirklich therapierbar sind Narzissten nur in den seltensten Fällen. Denn ein Narzisst käme nie auf die Idee, er könnte therapiebedürftig sein. Sich als Retter eines Narzissten zu versuchen, kann schnell dazu führen, dass man selbst eine Therapie benötigt. Letztendlich muss man Narzissten aussitzen. Irgendwann machen auch sie einen entscheidenden Fehler. Denn in allen sieben Versionen der Geschichte über den selbstsüchtigen Jüngling läuft es immer auf dasselbe hinaus: » Narziss stürzt immer ab«. Womit sich das Problem von selbst erledigt.

Reinhard F. Leiter, Executive Coach bei der SELECTEAM Deutschland GmbH

Reinhard F. Leiter absolvierte nach dem Besuch des Humanistischen Gymnasiums Jesuitenkolleg Kalksburg (Wien) ein Betriebswirtschaftsstudium mit den Schwerpunkten Organisationslehre und Personalwesen an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Bei der Bayer Group nahm R.F. Leiter Funktionen als Leiter u.a. der Aus- und Weiterbildung und als Personalleiter (1970 – 1982) wahr. Bei der Allianz AG leitete er das Zentrale Bildungswesen. Diese Aufgaben führten ihn 1999 zu seiner letzten Position als Leiter des Fachbereichs Executive Events der Allianz SE. In den letzten Jahrzehnten war er auf allen fünf Kontinenten in 30 Ländern tätig.

Seine berufliche Orientierung ist durch die Maxime geprägt: »Im Mittelpunkt steht immer der Mensch«. Sie ist von der Überzeugung getragen, dass alle Maßnahmen eines Unternehmens – altbewährte genauso wie neu eingeführte – in ihrer Methodik einer permanenten Überprüfung, Anpassung und Erneuerung bedürfen. So können sie in einer rasant technologisierten Welt wirken und dabei dem Unternehmen und seinen Menschen gerecht bleiben.

Seine Schwerpunkte als Berater und Coach bei SELECTEAM liegen im Bereich Führung, Kommunikation und Executive Events.

Neu-Erscheinung 2017