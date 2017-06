Medien in Europa: EU-​Bürger haben wenig Vertrauen in die Medien

Anfang April kam eine Studie der Universität Würzburg zu dem Schluss, dass das Medienvertrauen 2016 in Deutschland sprunghaft gestiegen ist. Das Vertrauen in die Presse sei so hoch wie noch nie in den letzten 15 Jahren, so die euphorische Einschätzung von Kim Otto, Professor für Wirtschaftsjournalismus. Eine Erhebung im Auftrag der Europäischen Kommission ist nun zu einem deutlich weniger positiven Ergebnis gekommen. Demnach tendieren 53 Prozent der Deutschen dazu, den Medien nicht zu vertrauen. EU-weit sehen das sogar 61 Prozent der Befragten so. Lediglich in Finnland und Portugal überwiegt das Vertrauen in die Arbeit der Journalistinnen. Besonders skeptisch sind Franzosen, Briten und Griechen. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/9705/medienvertrauen-in-der-eu/