Medien: Was tun gegen Fake News?

Der US-Wahlkampf war durchzogen von unwahren Meldungen und spätestens seitdem Donald Trump US-Präsident ist, hat der Begriff »Fake News« ohnehin Hochkonjunktur. Aber auch manipulierte Bilder oder aus dem Zusammenhang gerissene Zitate verbreiten sich in sozialen Medien so schnell, dass sie irgendwann für wahr gehalten werden. In Deutschland wird bei der anstehenden Bundestagswahl mit dem Einsatz von Social Bots und Fake News gerechnet. Doch was soll gegen die falschen Nachrichten und ihre Verbreiter getan werden?

Der Digitalverband Bitkom fragte dazu über 1.000 Personen ab 14 Jahren in Deutschland. Die breite Mehrheit (91 Prozent) findet, dass die Betreiber von sozialen Netzwerken diejenigen sperren sollten, die häufig Falschmeldungen verbreiten. 89 Prozent sehen aber auch die Nutzer in der Pflicht, wie die Grafik von Statista zeigt: Sie müssten lernen, falsche Nachrichten besser zu erkennen. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/8168/was-tun-gegen-fake-news/