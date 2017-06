Mediennutzung: Internet steigt – TV sinkt

Kommendes Jahr wird das Internet in puncto Nutzungsdauer fast mit dem Fernsehen gleichziehen. So jedenfalls steht es im Media Consumption Forecasts 2017 von Zenith über den die Tech-News-Seite Recode kürzlich berichtete. Demnach nutzen Onliner im globalen Durchschnitt das Netz täglich 157 Minuten. Dagegen kommt das lineare Fernsehen auf eine Nutzungsdauer von rund 164 Minuten - Tendenz fallend. Das Internet hat sich also zum echten TV-Konkurrenten gemausert und könnte in naher Zukunft sogar zum meistgenutzten Medium aufsteigen. Einer der Gründe hierfür ist sicher die mit dem Aufstieg des Smartphones einhergehende Allgegenwärtigkeit des Netzes. So gehen die Zenith-Analysten davon aus, dass bereits jetzt über 70 Prozent der Internetnutzung auf mobile Geräte zurückgehen. Mathias Brandt

