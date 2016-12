Mehr Follower und Aufmerksamkeit: Erfolgsrezept im Social Web entschlüsselt

Mit diesen Tricks sichern sich Promi-Blogger und Normalos auf Instagram & Co mehr Follower und verstärkte Aufmerksamkeit.

Prof. Dr. Julian Kawohl, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, sowie die Betriebs­wir­tin Ulrike Nestler analy­sie­ren die zwanzig einfluss­reichs­ten Instagram-Blogger Deutsch­lands: Youtuber wie Dagi Bee, Bibi oder Julien Bam, Fußball­stars wie Mesut Özil, Mario Götze oder Toni Kroos, die Fußball­ver­eine Borus­sia Dortmund und Bayern München, die Models Heidi Klum und Stefa­nie Giesin­ger sowie die Private Blogge­rin Pamela Reif. Es zeigt sich: Geziel­tes Content Marke­ting lockt die Werbe­in­dus­trie.

Wenn Dagi Bee auf ihrem Youtube-Kanal Beauty-Tipps gibt, inter­es­siert das bis zu drei Millio­nen Follo­wer. Fitness-Model Pamela Reif versam­melt bereits mehr als zwei Millio­nen meist junge Leute an PC, Tablet oder Smart­phone, wenn sie auf ihrem Instagram-Account Beiträge zu Sport und Mode postet. Die Zwanzig­jäh­rige gilt sogar als »deutsche Instagram-Queen«. Andere Youtuber und Blogger werkeln hinge­gen eher im Verbor­ge­nen.

Auch bei Promi-Blogs finden sich ähnli­che Unter­schiede: Social-Media-Accounts von Germa­nys Next Top Model-Gewinnerin Stefa­nie Giesin­ger oder Fußball­stars wie Mesut Özil werden viel beach­tet, für andere inter­es­sie­ren sich im Web nur Hardcore-Fans.

»Um die die Gründe für die unter­schied­li­che Wahrneh­mung zu entschlüs­seln, wurden die 20 erfolg­reichs­ten Instagram-Blogger in Deutsch­land detail­liert unter­sucht«, erläu­tert Prof. Dr. Julian Kawohl von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin: »Damit konnte heraus­ge­fun­den werden, welches Vorge­hen auf den Social Media-Plattformen die Aussicht auf mehr Follo­wer, höhere Aufmerk­sam­keit und positive Kommen­tare erhöht.«

Nichts ist mehr zufäl­lig oder spontan

Die Studie entschlüs­selt, nach welchem System die wichtigs­ten deutschen Instagram-Blogger mit ihren Follo­wern inter­agie­ren. Kawohl: »Es gibt klare Erfolgs­for­meln für Postings, die einen digita­len Star machen. Von den Erkennt­nis­sen können alle profi­tie­ren, die im Social Web aktiv sind.« Diese Regeln werden für die neuen Internet-Stars umso wichti­ger, weil die Social-Media-Blogs längst die Exoten-Ecke verlas­sen haben und sich zu einem eigenen, umsatz­star­ken Geschäfts­mo­dell entwi­ckel­ten. Um die bekann­tes­ten Blogger gibt es mittler­weile einen Starkult wie um Hollywood-Stars oder weltweit erfolg­rei­che Teenie-Bands. Unter­neh­men machen sich die Bekannt­heit zunutze und platzie­ren so ihre Werbe­bot­schaf­ten. Kawohl: »Die Follo­wer werden deshalb mittels zielge­rich­te­tem Content Marke­ting begeis­tert und an den Star gebun­den. In diesen Sphären ist nichts mehr zufäl­lig oder spontan, auch wenn man sich nach außen gerne dieses Image gibt.«

900 Instagram-Beiträge wurden detail­liert ausge­wer­tet

Unter­sucht haben Prof. Dr. Kawohl und die Betriebs­wir­tin Ulrike Nestler in einer umfas­sen­den Content-Recherche über einen Zeitraum von einem Monat die Instagram-Accounts von acht Youtubern (Bibi, Dagi Bee, Dner, Julian, Julien Bam, Liont, Melina Sophie und Paola Maria), von sechs Fußbal­lern (Jerome Boateng, Lukas Podolski, Marco Reus, Mario Götze, Mesut Özil und Toni Kroos), den Bundes­li­ga­ver­ei­nen Bayern München und Borus­sia Dortmund, den Models Heidi Klum und Stefa­nie Giesin­ger, dem Fitness-Model Pamela Reif sowie der Wissens­seite »Faktas­ti­sch«. Die Auswer­tung der analy­sier­ten 900 Instagram-Beiträge decken zudem auf, wie stark die Follo­wer auf die Beiträge der Stars in Form von Likes und Kommen­ta­ren (Comments) reagie­ren.

Interaktions-Rate

Die Spitzen­po­si­tion der aktivs­ten Fan-Kontakte nehmen dabei die Youtube-Blogger ein. Die Interaktions-Rate – also die Summe der Likes und Comments im Verhält­nis zur aktuel­len Follower-Zahl – beträgt 5,98 Prozent. Damit reagiert im Schnitt knapp jeder 16. Follo­wer mit einer aktiven Aktion auf einen Post. Die Quote der Youtuber liegt dabei deutlich höher als bei den anderen Blogger-Kategorien. Fußbal­ler (2,34 Prozent) und die Vereine (1,92 Prozent) liegen nur bei etwa einem Drittel der Response-Quote. Die meisten Inter­ak­tio­nen bei der Kawohl-Untersuchung erreichte Beauty-Bloggerin Bibi. Im Schnitt reagierte jeder zehnte der 3,2 Millio­nen Follo­wer aktiv auf ihren Instagram-Post. Kawohl: »Eine beein­dru­ckende Quote, die beson­de­rer Verbun­den­heit mit den Follo­wern und einer geschick­ten Social-Media-Strategie zu verdan­ken ist.« Selbst die Mode-Bibel Vogue platzierte die Dreiund­zwan­zig­jäh­rige auf Platz sechs »Der 10 erfolg­reichs­ten Beauty-Influencer weltweit«.

Marken­kern

Zum Erfolgs­re­zept gehört bei Bibi ebenso wie bei Youtube-Kollegin Dagi Bee oder der priva­ten Blogge­rin Pamela Reif eine Konzen­tra­tion der Inhalte auf die Kernkom­pe­tenz. »Mit gerade einmal vier bis sechs Beiträ­gen über die Woche verteilt fokus­sie­ren sich alle drei gezielt auf Kernin­halte zu Mode und Reisen«, so Kawohl: »Von dieser Regel wird – egal was kommt – nicht abgewi­chen.« Hinge­gen machen viele andere werdende digitale Stars nach den Anfangs­er­fol­gen den Fehler, übermü­tig zu werden und sich zu verzet­teln. »Doch ›Viel hilft viel‹ stimmt im Social Web nicht. Wenn kein Marken­kern erkenn­bar ist und die Posts belie­big werden, ist das der sichere Weg auf der Erfolgs­lei­ter nach unten«, betont Prof. Dr. Kawohl.

Die drei erfolg­rei­chen jungen Damen profi­tie­ren zudem von einer weite­ren Beson­der­heit, die Prof. Dr. Kawohl und Co-Studien-Autorin Nestler bei ihrer Instagram-Analyse ermit­tel­ten. Die Berei­che Mode, Reise, Freunde und Sport sind über alle Katego­rien und Blogger hinweg nämlich genau die Themen, die laut der Studie die höchste Inter­ak­ti­ons­rate mit den Follo­wern ermög­li­chen. Kawohl: »Auch von diesem Themen­ka­non wird ganz bewusst nicht abgewi­chen, um das Profil nicht zu verwäs­sern.«

»Friends-Netzwerk« sorgt für hohe Aufmerk­sam­keit

Kawohl und Nestler haben in ihrer Studie ebenfalls heraus­ge­ar­bei­tet, wie ein enges Netzwerk aus Freun­den und befreun­de­ten Kolle­gen im Netz genutzt wird, um durch gegen­sei­ti­ges Verlin­ken und Empfeh­lun­gen die Reich­wei­ten zu steigern. »Das ist ein durch­dach­tes Geben und Nehmen nach dem Motto: Empfiehlst Du mich, empfehle ich Dich«, erläu­tert Digital-Expertin Nestler. Manch­mal helfen dabei auch enge private Verbin­dun­gen: Youtuber Julienco, privat mit Bianca alias Bibi liiert, ist stets in den Beiträ­gen seiner Freun­din präsent, die wiederum ihren Freund und andere Blogger-Kollegen in ihren Beiträ­gen zu Mode und Lifestyle einbin­det. Auch ohne private Verbin­dung zeigen Youtuber wie Dagi Bee, Dner, Julien Bam, Melina Sophie und Paola Maria, ebenfalls gezielt viele Bilder mit befreun­de­ten Blogger-Kollegen.

Einzig der Youtuber Lion hat diese Strate­gie nicht optimiert und fällt deshalb auch beim Follower-Anstieg und der Inter­ak­ti­ons­rate hinter seine Youtube-Kollegen zurück. Kawohl: »Das belegt die Bedeu­tung der Netzwerk-Strategie.« Diese nutzt auch Top-Model Stefa­nie Giesin­ger und bindet Mode und Beauty-Blogger wie Exper­tin Caro Daur oder Fotograf Paul Ripke ein.

Werbe­quote von rund 83 Prozent

Wichtig ist die Analyse von Insta­gram & Co. inzwi­schen für viele Unter­neh­men, die solche Auftritte für Werbe­bot­schaf­ten auswäh­len. Prof. Dr. Kawohl: »Blogger nutzen Popula­ri­tät und Reich­weite, den Besuchern gezielt Produkte eines Partner­un­ter­neh­mens vorzu­stel­len.« Die private Blogge­rin Pamela Reif etwa hat in ihren Instagram-Beiträgen eine Werbe­quote von rund 83 Prozent. »Das schadet der Reich­weite aber nicht«, so Kawohl: »Fans nehmen das den Instagram-Stars offen­sicht­lich nicht übel.« Kein Wunder, dass bei so viel Werbe­ak­zep­tanz die Unter­neh­men diese Art von Werbung immer stärker nutzen.

»Wichtig ist aber, dass Werbe­bot­schaf­ten zur Positio­nie­rung des Social-Media-Stars passen«, so Kawohl. Fitness-Model Reif bindet deshalb die Uhren-Marke Kapten&Son sowie die Fitness­tees von skinny­mint in die Beiträge ein und vermark­tet die Produkte glaub­haft. Darüber hinaus setzt die Blogge­rin oft Fashion- und Lifestyle-Produkte von Luxus­mar­ken wie Louis Vuitton, Yves Saint Laurent oder Puma in Szene. Auch aus diesem Grund wird Pamela Reif als Social Media-Benchmark der Studie bewer­tet. Sie befin­det sich damit sogar noch weit vor Heidi Klum, die in Beiträ­gen Werbung für die eigene Unterwäsche-Kollektion Intima­tes oder Hinweise zu Fernseh­for­ma­ten wie Germa­nys Next Topmo­del oder America’s Got Talent platziert. Aber die Strate­gie ist selbst bei der erfah­re­nen TV-Größe bei weitem nicht so ausge­klü­gelt wie bei Reif.

Den stärks­ten Anstieg der Follower-Zahlen erreich­ten im Monats-Vergleich die zwei Spitzen­ver­eine der Fußball-Bundesliga, Bayern München und Borus­sia Dortmund. Doch dahin­ter steckt offen­sicht­lich keine gezielte Content-Marketing-Strategie, sondern eher der sport­li­che Erfolg der Vereine. Abzule­sen sei das laut Experte Kawohl an den deutlich unter­durch­schnitt­li­chen Inter­ak­ti­ons­ra­ten: »Die Vereine profi­tie­ren davon, dass nach Siegen die Fans in der Eupho­rie Gefolg­schaft schwö­ren, eine überlegte Content-Marketing-Strategie gibt es selbst bei diesen führen­den Clubs eher nicht.«

Fußball­stars platzie­ren gezielt Werbe­bot­schaf­ten

Anders die Situa­tion bei den persön­li­chen Accounts promi­nen­ter Fußball-Stars. Geschickt bindet etwa der Dortmun­der Fußbal­ler Marco Reus seine Werbe­bot­schaf­ten etwa für Modemar­ken wie PerSuit oder den Videospiel-Hersteller EA ein, obwohl er sich vergleichs­weise selten im Social Web zu Wort meldet. Viel häufi­ger als Reus postet Jerome Boateng, der fast jeden Tag eine neue Botschaft an seine Follo­wer hat. Dabei präsen­tiert der mode-affine Fußbal­ler sich immer wieder in anderen Outfits und macht so Werbung für seinen Ausrüs­ter Nike sowie den Brillen-Shop edel-optics, der die eigene jb Brillen-Kollektion anbie­tet.

Kawohl: »Boateng verknüpft so clever die mensch­li­che Seite sowie soziale Aktivi­tä­ten mit Werbe­bot­schaf­ten.« Ebenso gezielt platziert Lukas Podolski die Sport-Street-Wear-Marke Straßen­ki­cker. Neben der Produkt­wer­bung bieten die Fußbal­ler auf ihren Instagram-Accounts als Marken­trä­ger für den eigenen Fußball­ver­ein auch Bilder zu aktuel­len Spielen oder Selfies mit Mannschafts­kol­le­gen. Gänzlich ohne produkt­be­zo­gene Werbung und Priva­tes postet Real Madrid-Star Toni Kroos und ist eine Ausnahme der Fußballer-Gilde. – Er erreicht mit den reinen Fußball-Postings dennoch fast 10 Millio­nen Follo­wer.

Viele Fußball­stars und Celebri­ties nutzen zudem private Postings, um bei Follo­wern zu punkten. »Gezielt wird der Mensch hinter dem Star vorge­stellt, um die Distanz zu den Fans abzubauen. Das wirkt sich ebenfalls positiv auf die Reich­weite aus«, so Kawohl. Erfolg­reich sind hier etwa die Fußbal­ler Mesut Özil oder Jerome Boateng. Mario Götze veröf­fent­licht zudem unter­halt­same Videos, die den Vierund­zwan­zig­jäh­ri­gen als beson­ders sympa­thi­sch erschei­nen lassen sollen. Auch das Model Stefa­nie Giesin­ger nutzt diese Strate­gie.

Der Instagram-Account Faktas­ti­sch hat unter den Top 20 Instagram-Accounts eine Sonder­stel­lung. Denn die Wissens­seite fokus­siert sich mit den Beiträ­gen, die überwie­gend Zitate einbin­den, nicht auf bestimmte Content-Bereiche. Auch wenn die Seite mit den humoris­ti­sch aufbe­rei­te­ten Fakten eine Fünf-Millionen-Community erreicht, gibt es keine nachhal­tige Inter­ak­tion mit den Follo­wern, Die Rate liegt mit 2,75 % auf einem im Instagram-Star-Vergleich eher niedri­gen Niveau.

Strate­gie für Erfolge in Social Media

Auch Nicht-Promis können auf den Social-Media-Kanälen Erfolge erzie­len, wenn sie die Studien-Ergebnisse gezielt nutzen. Erste Grund­re­gel ist die Defini­tion eines klaren inhalt­li­chen Fokus, am besten auf eine Nische. »Es bringt also nichts, den x-ten Food-Blog zum Mode-Thema veganes Essen zu launchen«, so Kawohl. Wenn man denn dann eine inter­es­sante und nicht zu enge Nische gefun­den hat, so ist dort durch glaub­wür­dige Postings eine Kernkom­pe­tenz aufzu­bauen und mit einem klaren roten Faden einen einzig­ar­ti­gen und wieder­er­kenn­ba­ren Blogauf­tritt zu kreieren Mit 1-2 Beiträ­gen pro Tag sollte man die Leser nicht überfor­dern. Die Follower-Zahl lässt sich dabei zunächst über »Friends & Family« steigern, im nächs­ten Schritt gilt es, selbst andere Blogs zu liken bezie­hungs­weise zu kommen­tie­ren, um Aufmerk­sam­keit für die eigenen Inhalte über die bereits bestehende Commu­nity zu erzeu­gen. »Unsere Erfah­run­gen zeigen, dass sich mit diesem Vorge­hen relativ schnell eine Follower-Zahl von einigen tausend Anhän­gern aufbauen lässt«, sagt Manage­ment­pro­fes­sor Kawohl. Die nächste Stufe ist jedoch schwe­rer zu erklim­men. Da hilft nur der gezielte Aufbau eines Netzwerks mit anderen reich­wei­ten­star­ken Bloggern«, so Kawohl.

Dann gilt es konti­nu­ier­lich an der eigenen Marke zu arbei­ten, sich auf themen­be­zo­ge­nen, reich­wei­te­star­ken Events zu präsen­tie­ren und den Blog stetig zu profes­sio­na­li­sie­ren (etwa durch verbes­serte Foto- und Video­auf­nah­men). Notwen­dig in dieser Phase ist, Produkte, die man nutzt, geschickt mitein­zu­bin­den und durch passende Werbe­part­ner zusätz­li­che finan­zi­elle Mittel zu bekom­men. »Will man am Ende – auch mit etwas Glück – vielleicht sogar die Sphären der unter­such­ten Social-Media-Stars errei­chen, sind viel Diszi­plin, konti­nu­ier­li­che Medien­ar­beit, perma­nente Inter­ak­tion mit Multi­pli­ka­to­ren und der eigenen Commu­nity sowie nachhal­tige Authen­ti­zi­tät im Blog-Verhalten unver­zicht­bar«, zieht Prof. Kawohl ein Resümee.

Über die Profes­sur für Strate­gi­sches Manage­ment der htw Berlin: Zentrale Inhalte der 2015 neu geschaf­fe­nen Profes­sur für Strate­gi­sches Manage­ment und Case Studies der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin sind die Themen­be­rei­che Digital Manage­ment und Corpo­rate Entre­pre­neurship. Primä­rer Fokus in diesen Themen­fel­dern sind Analy­sen, welche Möglich­kei­ten insbe­son­dere für etablierte Unter­neh­men bestehen, im digita­len Zeital­ter erfolg­reich Geschäfts­mo­delle umzuset­zen und sich dafür zu trans­for­mie­ren.

Prof. Dr. Julian Kawohl hat die Profes­sur seit April 2015 inne. Er verfügt über mehrjäh­rige Strategie-Praxiserfahrung als Leiter Konzern­ent­wick­lung und CEO-Assistent in einem inter­na­tio­na­len Unter­neh­men, die er mit wissen­schaft­li­cher Fundie­rung kombi­niert, um einen hohen Anwen­dungs­im­pact zu erzie­len. Kawohl arbei­tet mit einem umfas­sen­den Netzwerk in Corpo­ra­tes, Startups, Consul­ting und Research und ist regel­mä­ßi­ger Key Note Speaker und Panel Modera­tor auf natio­na­len und inter­na­tio­na­len Konfe­ren­zen. Im Juli 2015 hat er den Corpo­rate Startup Award mitin­iti­iert. In diesem Format wurden erstmals die besten Projekte für Corpo­rate Entre­pre­neurship und Corpo­rate Startup Partnerships in Deutsch­land von einer hochka­rä­ti­gen Jury ausge­zeich­net. Mehr Infor­ma­tio­nen unter http://www.juliankawohl.de (Website von Prof. Dr. Julian Kawohl)