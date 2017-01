Mehr Polizei und Videoüberwachung gegen den Terror

Das neue Jahr ist blutig gestar­tet. Bei einem Atten­tat in einem Club in der türki­schen Stadt Istan­bul sind in der Silves­ter­nacht 39 Menschen ums Leben gekom­men. Auch in Deutsch­land ist die Angst vor Terror groß, beson­ders seit dem Lkw-Angriff in Berlin.

Als Konse­quenz hätten viele Deutsche gerne stärkere Sicher­heits­maß­nah­men gegen Terro­ris­mus – das zeigt eine aktuelle YouGov-Umfrage. Demnach wünschen sich 73 Prozent mehr Perso­nal für die Polizei. Eine stärkere Einmi­schung der Bundes­wehr könnte sich die Hälfte der Befrag­ten vorstel­len, 60 Prozent sind für mehr Video­über­wa­chung öffent­li­cher Plätze.

Das Thema Video­über­wa­chung wird in Deutsch­land immer wieder disku­tiert. Durch jüngste Vorfälle wie den U-Bahn-Treter und der Anschlag auf den Berli­ner Weihnachts­markt ist es nun wieder auf die Agenda gerückt. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/7364/sicherheitsmassnahmen-gegen-den-terror/