Messaging wird für professionelle Nutzer immer wichtiger – wie stellen sich die Anbieter im deutschen Markt auf?

Anstelle des in der Vergangenheit häufig diskutierten Gegensatzes von Social- und Realtime-Kommunikation geht die Entwicklung im Markt heute in Richtung Konvergenz, um das Beste aus beiden Welten nutzen zu können. Mit der zunehmenden Popularität von Messengern wie WhatsApp findet diese Form der Kommunikation auch im professionellen Nutzerumfeld wachsendes Interesse. Entsprechend ist inzwischen ein Angebot verfügbar, das auch den Compliance- und Security-Anforderungen von Firmenkunden genügt. Die häufig im Umfeld der »Schatten-IT« genutzten Consumer-Lösungen können diese Anforderungen oft nicht erfüllen.

Die Messaging-Lösungen ermöglichen zumindest, dass sich zwei oder mehr Teilnehmer mit Textnachrichten unterhalten können. Die Nachrichten kommen möglichst unmittelbar / in Echtzeit beim Empfänger an. Erweiterte Funktionen bestehen etwa in der Übertragung von Dateien und Audio- und Video-Streams.

Im jüngsten Social Business Vendor Benchmark, den Experton Group im Herbst 2016 vorstellte, wurde unter anderem auch der deutsche Markt für Messenger untersucht. Die zentralen Bewertungskriterien beziehungsweise Anforderungen in dieser Studie an die Anbieter von Realtime Communication / Messaging für professionelle Nutzer lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Funktionsumfang (etwa auch Audio- und Videokommunikation)

Plattformunabhängigkeit

Support

Testmöglichkeit

SLAs und Security

Interoperabilität

Präsenz und Awareness im deutschen Markt

Positionierung der Anbieter von Realtime Communication / Messaging

Die Experton Group identifizierte im deutschen Markt sieben Unternehmen als relevante Anbieter für Realtime Communication / Messaging. Davon konnten sich vier Provider im Leader-Quadranten positionieren; diese sind:

Atlassian

Cisco

Microsoft

Unify (Atos)

Als Rising Star – also ein Unternehmen, das das Potenzial besitzt, in absehbarer Zeit zu einem Leader aufzusteigen – wurde BroadVision bewertet.

Abbildung: Positionierung der Anbieter von Realtime Communication / Messaging in Deutschland. Quelle: Experton Group AG, 2016.

Frank Heuer, Experton Group, www.experton-group.de

Weiterführende Informationen zum Thema Social Business finden Sie hier. http://www.experton-group.de/consulting/social-business.html