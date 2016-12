Mit drei Tipps zur sicheren Cloud-Lösung

Dieser Ratge­ber zeigt, wie sich auch kleine und mittel­stän­di­sche Unter­neh­men in der digita­len Zeit absichern können. Erfah­ren Sie in drei Tipps, wie Sie Ihre Cloud-Lösung sicher gestal­ten.

Bezie­hen Sie tages­ak­tu­elle Backups

Einmal in der Woche, vielleicht einmal im Monat – so in etwa findet man häufig die Backup-Politik in vielen mittel­stän­di­schen Unter­neh­men vor. Der Grund ist hierbei oftmals der gleiche: Backups kosten viel Zeit und sind mit hohem Aufwand verbun­den. Hinzu kommt, dass IT-Verantwortliche erstmal alle Daten des Unter­neh­mens an einem (Speicher-)Ort zusam­men­tra­gen müssen – der Kollege im Außen­dienst speichert seine Daten nur lokal am PC, die letzten Verträge wurden nur auf einem USB-Stick gesichert.

Mit voll automa­ti­sier­ten Backup-Lösungen können Unter­neh­men jedoch wesent­lich komfor­ta­bler ihre Daten­si­che­rung betrei­ben. Die IT verliert keine Zeit mehr mit dem Backup-Prozess und kann zusätz­lich auf einen tägli­chen Rhyth­mus bei der Daten­si­che­rung vertrauen.

Full Service Provi­der überneh­men diesen Prozess mit der flexi­blen Daten­si­che­rung in der Cloud für Sie. Bei vielen deutschen Anbie­tern, die auch über ein eigenes Rechen­zen­trum verfü­gen, liegen Ihre Unter­neh­mens­da­ten zudem stets an einem hochzer­ti­fi­zier­ten Stand­ort auf deutschem Boden.

Tipp: Die Hartl Group bietet Unter­neh­men zusätz­lich die größt­mög­li­che Abdeckung ihrer Bedürf­nisse, durch die Unter­stüt­zung verschie­de­ner Platt­for­men – jeder­zeit sicher und weltweit erreich­bar. Diesen Service können wir unseren Kunden durch die Koope­ra­tion mit dem Backup-Spezialisten Acronis ermög­li­chen. Ein Einblick in die Acronis Backup Cloud:

Benut­zer­freund­li­ches Self-Service-Portal

Leichte Integra­tion in bestehende IT-Systeme

Verschlüs­selte Übertra­gung Ihrer Daten in unser Rechen­zen­trum

Flexi­ble Siche­run­gen stünd­lich, täglich, wöchent­lich, monat­lich

Backup auf Ihrem System lokal und zusätz­lich im Netzwerk

Richten Sie einen abgesi­cher­ten Zugriff für Ihre Mitar­bei­ter ein

Cloud Compu­ting wird häufig von Unter­neh­men in Betracht gezogen, die ihre Dateien gerne überall und für jeden Mitar­bei­ter zugäng­lich machen möchten. Verschie­dene Public-Cloud-Dienste bieten hier gerade in puncto Preis attrak­tive Angebote und ermög­li­chen simples Filesha­ring.

Der Trend geht jedoch verstärkt in eine andere Richtung. So fragen Unter­neh­mens­kun­den zuneh­mend nach Filesha­ring und Filesync-Lösungen, die nicht nur kosten­güns­tig und einfach zu verwal­ten sind. Vielmehr steht auch der Aspekt Sicher­heit im Vorder­grund – von der Verschlüs­se­lung der einzel­nen Daten bis hin zum siche­ren Speicher­ort auf einem Endge­rät oder in einer Cloud.

Dank zerti­fi­zier­ter Lösun­gen wie etwa der Acronis Files Cloud können Unter­neh­mens­kun­den mit allen Dateien arbei­ten, die sie für eine produk­tive Arbeit benöti­gen – unabhän­gig vom Stand­ort oder dem verwen­de­ten Gerät.

Gerade in Bezug auf die Sicher­heit von Unter­neh­mens­da­ten bietet Acronis gemein­sam mit der Hartl Group einen Vorteil: Zur Speiche­rung von Kunden­da­ten in Ihrer Private Cloud stehen umfang­rei­che Sicherheits- und BYOD-Kontrollfunktionen zur Verfü­gung. Die integrier­ten Funktio­nen – beispiels­weise zum Kommen­tie­ren von PDF-Dateien, zum Erstel­len und Bearbei­ten von Micro­soft Office 365 und zur Anbin­dung an die offizi­el­len Micro­soft Office Apps – erhöhen zusätz­lich die Dokumen­ten­si­cher­heit.

Nutzen Sie digita­les Teamwork ohne Sicher­heits­be­den­ken

Man könnte sagen: Teamwork erfährt durch digitale Lösun­gen ein neues Level an Produk­ti­vi­tät. Ein häufig zitier­tes Beispiel sind hier etwa Video­kon­fe­ren­zen. In Umfra­gen sind hier neun von zehn Mitar­bei­tern der Meinung, dass sie durch Konferenz-Lösungen effizi­en­ter arbei­ten – Beispiele wie Skype for Business sind etwa zu nennen.

Doch digita­les Teamwork geht noch viel weiter. Von Anwen­dun­gen, die ortsun­ab­hän­gige Zusam­men­ar­beit in Echtzeit ermög­li­chen, über siche­res Filesha­ring mit Kunden bis hin zu voll automa­ti­sier­ten Projekt­plä­nen, die jeden Mitar­bei­ter auf dem Laufen­den halten.

Wenn sich Unter­neh­men für solche Tools entschei­den, sollten sie jedoch jeder­zeit auch Security-Standards beach­ten. Filesha­ring, Video­kon­fe­ren­zen und geteilte Bildschirme mögen so zwar attrak­tiv wirken, können aber ganz rasch die Inhalte in die falschen Hände spielen. Hier ein paar Krite­rien.

Nutzen Sie eine Video­kon­fe­renz­lö­sung, die verschlüs­selt ist?

Teilen Sie mit Kunden offene Dokumente oder geschützte PDFs?

Wo werden die Daten der verschie­de­nen Arbeits­plätze nach der Teamar­beit gespei­chert?

Halten Sie an dieser Stelle Ausschau nach Lösun­gen, die jeder­zeit sowohl Kontroll­in­stan­zen als auch Nachver­folg­bar­keit von Anwen­der­ak­ti­vi­tä­ten gewähr­leis­ten. Zusätz­lich sollten sich IT-Entscheider von den jewei­li­gen Anbie­tern die Infor­ma­tion einho­len, wo und ob ihre Daten (zwischen-)gespeichert werden. Sichere Private-Cloud-Infrastrukturen, die etwa die gesam­ten Unter­neh­mens­da­ten auch von unter­schied­li­chen Arbeits­plät­zen abspei­chern, sind hier eine zuver­läs­sige Option.