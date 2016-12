Mit Software für Künstliche Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen die IoT-Technologieführerschaft weiter ausbauen

Die Software AG hat die Übernahme von Zemen­tis Inc. bekannt­ge­ge­ben. Das Unter­neh­men mit Sitz in San Diego, Kalifor­nien, entwi­ckelt Software für Deep Learning, eine Kernfunk­tion des maschi­nel­len Lernens und der Daten­aus­wer­tung. Deep Learning ist eine Basis­tech­no­lo­gie zur Weiter­ent­wick­lung von KI. Die Software AG sieht in den aktuel­len Fortschrit­ten auf diesen Gebie­ten die Grund­lage für IoT (Inter­net of Things)-Anwendungen der nächs­ten Genera­tion, hierzu gehören u.a. auch selbst­fah­rende Autos, persön­li­che digitale Assis­ten­ten, medizi­ni­sche Diagno­sen, voraus­schau­ende Instand­hal­tung und Robotik.

Adaptive-Decision-and-Predictive-Analytics-Technologie

Die ADAPA-Technologie von Zemen­tis ist bereits heute Bestand­teil der Digital Business Platform der Software AG, die damit Unter­neh­men umfas­sende Erkennt­nisse für Echtzeit-Auswertungen bereit­stellt. Die Kombi­na­tion der Echtzeit-Streaming-Analytics-Technologie der Software AG in Kombi­na­tion mit ADAPA liefert Unter­neh­men präzise betriebs­wirt­schaft­li­che und techni­sche Erkennt­nisse zu Kunden­ver­hal­ten, Markt­dy­na­mik, Sicher­heits­ri­si­ken und Sensor­in­for­ma­tio­nen aus dem Inter­net der Dinge.

»Der Einfluss von IoT auf Indus­trie, Wirtschaft und Gesell­schaft stellt die Auswir­kun­gen aller bisher bekann­ten Techno­lo­gien in den Schat­ten. Darin ist sich die Branche heute genauso einig wie in der Einzig­ar­tig­keit der Erkennt­nisse, die durch das Zusam­men­spiel von Predic­tive Analytics, maschi­nel­lem Lernen und Streaming-Analytics gewon­nen werden können«, so Karl-Heinz Strei­bich, Vorstands­vor­sit­zen­der der Software AG. »Diese Kombi­na­tion spielt in allen strate­gi­schen IoT-Partnerschaften der Software AG eine wichtige Rolle«.

Strate­gi­sche Allian­zen

Die Software AG hat einige neue IoT- und Indus­trie 4.0-Partnerschaften geschlos­sen, darun­ter strate­gi­sche Allian­zen mit Bosch, Dell und Cumulo­city, bei denen es um die Integra­tion digita­ler Senso­ren und die Anfor­de­run­gen an vorher­seh­ba­ren Instand­hal­tungs­zy­klen (predic­tive mainten­ance) geht. Diese Funktio­nen werden nun mit der Übernahme von Zemen­tis um automa­ti­sierte Entschei­dun­gen erwei­tert, die auf maschi­nel­lem Lernen basie­ren. Einsatz­mög­lich­kei­ten finden sich in der Ferti­gungs­in­dus­trie, der Logis­tik oder jeder anderen daten­in­ten­si­ven Anwen­dung.

Maschi­nel­les Lernen und KI

Als Kerntech­no­lo­gien für die Entwick­lung intel­li­gen­ter IoT-Anwendungen der nächs­ten Genera­tion tragen maschi­nel­les Lernen und KI entschei­dend dazu bei, dass sich innova­tive Unter­neh­men von ihren Mitbe­wer­bern abheben können. Um die Bereit­stel­lung von Erkennt­nis­sen in Unter­neh­men zu beschleu­ni­gen, spezia­li­sierte sich Zemen­tis auf die schnelle Imple­men­tie­rung von Progno­se­mo­del­len im opera­ti­ven Betrieb. Das Spektrum reicht hier von einfa­chen statis­ti­schen Algorith­men über komplexe Progno­se­mo­delle bis zu Deep-Learning-Funktionen. Gebraucht werden solche Modelle für geschäfts­kri­ti­sche Appli­ka­tio­nen, zum Beispiel für die Risiko­be­wer­tung, die Betrugs­er­ken­nung und die Vorher­seh­bar­keit von Instand­hal­tungs­zy­klen. Zemen­tis wurde mit dem Ziel gegrün­det, echte Inter­ope­ra­bi­li­tät für KI zur Verfü­gung zu stellen, sodass maschi­nel­les Lernen und Progno­se­mo­delle nach der Entwick­lung schnell in Betrieb genom­men werden können. Damit errei­chen wir, dass daten­zen­tri­sche Unter­neh­men KI einfach in ihre Routine-Operationen einbin­den können«, so Dr. Michael Zeller, CEO von Zemen­tis. »Die Strate­gie der Software AG, auf offene Standards zu setzen, ermög­licht Kunden, ihre hetero­ge­nen IT-Architekturen zu verwal­ten und zu steuern und ist damit eine perfekte Ergän­zung zu den herstel­ler­un­ab­hän­gi­gen KI-Funktionen, die unsere Lösun­gen bieten«.