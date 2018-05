Mitarbeitererfahrung – ein neuer Weg, Talente zu gewinnen

Personalmanager weltweit begrüßen moderne digitale Plattformen für eine Mitarbeitererfahrung, die Spitzentalente bindet und das Geschäft vorantreibt.

Die digitale Erfahrung außerhalb der Arbeit macht das alltägliche Leben einfacher und bequemer. Dieses Nutzererlebnis erwarten Arbeitnehmer auch am Arbeitsplatz. Eine globale Studie unter 500 Personalmanagern (Chief Human Ressources Officer, CHRO) aus 12 Ländern und 20 Branchen zeigt, dass exzellente Mitarbeitererfahrung, ermöglicht durch Technologie, neue Perspektiven für die Mitarbeitergewinnung eröffnet.

»Die besten Talente erwarten heute außergewöhnliche digitale Erfahrung am Arbeitsplatz«, sagt Pat Wadors, Chief Talent Officer bei ServiceNow. »Gute Fachkräfte können sich die Stellen aussuchen. Sie wählen Arbeitgeber, die über Technologien verfügen, mit denen sie einfacher, schneller und besser arbeiten können. Eine grundlegende Änderung hat bereits begonnen und führende HR-Manager stellen schon heute Mitarbeitern die Erfahrung bereit, die all diese Vorteile bietet. Office-Zuschläge reichen schon lange nicht mehr aus. Angestellte wollen eine digitale Erfahrung, die sie dabei unterstützt, ihre Arbeit besser zu machen.«

Die Studie The New CHRO Agenda: Employee Experience Drives Business Value gewährt Einblicke in die digitale Transformation der Mitarbeitererfahrung. Die globale Umfrage unter 500 HR-Managern, davon 315 aus Europa, wurde von ServiceNow in Auftrag gegeben.

Die New CHRO Agenda hat gezeigt, dass in den USA ansässige Unternehmen digitale Transformation schneller vorantreiben als andere in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Fast ein Drittel der CHROs in den USA (32 %) geben an, dass ihre Hauptaufgabe darin besteht, die Personalverwaltung digitaler und effizienter zu gestalten, verglichen mit 20 % in Europa und 15 % im asiatisch-pazifischen Raum. Ein noch höherer Prozentsatz verweist auf steigende Investitionen in die Digitaltechnologie (38 %), verglichen mit 19 % in Europa und 21 % in Asien-Pazifik.

Bessere Mitarbeiterzufriedenheit durch personalisierte, vorausschauende und nahtlose digitale Technologien ist der Schlüssel zu dieser Transformation. Die Zukunft liegt klar auf der Hand: Mehr als die Hälfte der befragten CHROs (56 %) sagen, dass die Fähigkeit, ein digitales, verbraucherorientiertes Mitarbeitererlebnis zu schaffen, ihre Rolle in drei Jahren definieren wird. Nur 6 % sagen hingegen, dass ihre Rolle weiterhin durch traditionelle Personalaktivitäten bestimmt sein wird.

Der Studie geht auf Trends in Nordamerika, Europa und Asien sowie auf spezifische Branchen wie Finanzen und Gesundheitswesen ein. Sie veranschaulicht auch eine Strategie zur digitalen Transformation der Mitarbeitererfahrung.

Erhebungsmethodik