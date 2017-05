Mitarbeitermotivation: Schlechte Arbeitsatmosphäre und mangelnde interne Kommunikation

Nur jeder dritte Arbeitnehmer in Deutschland würde Freunden und Bekannten seinen aktuellen Arbeitgeber mit großer Wahrscheinlichkeit weiterempfehlen. Gründe für diese geringe Empfehlungsquote sind unter anderem eine mangelhafte interne Kommunikation und eine schlechte Arbeitsatmosphäre. Zudem wünschen sich die Beschäftigten mehr Entfaltungsmöglichkeiten und kürzere Entscheidungswege. Das ist das Ergebnis einer Netigate-Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit in Deutschland [1].

Die Teilnehmer der Umfrage klagen über »zu viel Stress, zu viele Überstunden« und – ganz klassisch – »zu wenig Geld«. Mehr als jeder vierte Beschäftigte empfindet den Arbeitsdruck, der auf ihm lastet, als zu hoch. 41 Prozent stimmen der Aussage zu, dass ihre Arbeit oft stressig ist. Hinzu kommt: Die meisten Befragten haben das Gefühl, dass ihr Engagement nicht gewürdigt wird – weder finanziell noch auf andere Weise. 61 Prozent wünschen sich eine gerechtere Entlohnung. 39 Prozent würden sich freuen, wenn der Chef sie häufiger loben würde. Dabei gilt: Je jünger die Mitarbeiter, desto eher freuen sie sich über wertschätzende Worte. Von den 18- bis 29-Jährigen will die Hälfte häufiger gelobt werden, unter den 50- bis 59-Jährigen hat nur noch ein Drittel diesen Wunsch.

»Unternehmen verschenken durch demotivierte Mitarbeiter Umsatz. Frustrierte Angestellte sitzen oft ihre Zeit ab und haben höhere Fehlzeiten«, sagt Ronald Flores, Country Manager DACH bei Netigate. »Nicht alle Arbeitnehmer wollen sich mit dieser Situation abfinden. Jeder fünfte Beschäftigte denkt häufig darüber nach, seinen Arbeitgeber zu wechseln.«

Laut der Umfrage sind 33 Prozent der Beschäftigten in Deutschland über das aktuelle Angebot am Arbeitsmarkt gut informiert. Wer den Arbeitgeber wechselt, freut sich vor allem auf die netten neuen Kollegen (92 Prozent), eine bessere Arbeitsatmosphäre (90 Prozent), eine gute interne Kommunikation (88 Prozent) und einen Überstundenausgleich (81 Prozent). Mehr als der Hälfte der 30- bis 39-Jährigen ist es beim Wechsel des Arbeitsgebers besonders wichtig, dass sie im Home Office arbeiten können. Das ist ein deutlich höherer Wert als in allen anderen Altersgruppen, was auf die familiäre Situation dieser Altersgruppe zurückzuführen sein dürfte.

[1] Für die Panelstudie »Mitarbeiterzufriedenheit in Deutschland« beantworteten 1.029 Personen im Zeitraum von 19. bis 27. April 2017 einen Online-Fragebogen. 51 Prozent davon waren Frauen, 49 Prozent Männer, 75 Prozent Vollzeit erwerbstätig und 25 Prozent Teilzeit erwerbstätig. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte durch Netigate. Bei Interesse an den Ergebnissen, kontaktieren Sie bitte Netigate direkt.