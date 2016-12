Mobile Commerce wächst weiter – aber Desktop bringt den Umsatz

Mobile befin­det sich im deutschen E-Commerce weiter auf dem Vormar­sch: Der über Smart­pho­nes generierte Umsatz hat sich im vergan­ge­nen Jahr nahezu verdop­pelt (90 Prozent). Als Wachs­tums­trei­ber des Handels liegen Smart­pho­nes damit deutlich vor Desktop-PCs (+12 Prozent) und Tablets (+11 Prozent). Kanal­über­grei­fend konnte der deutsche E-Commerce seinen Jahres­um­satz um 15 Prozent steigern

Trotz der enormen Wachs­tums­rate beim Smartphone-Umsatz bleibt der Desktop-PC jedoch auch weiter­hin die »Cash-Cow« des deutschen E-Commerce: 79 Prozent seines Jahres­um­sat­zes verbuchte der Handel über den Desktop-Kanal. Nur 9 Prozent wurden über das Smart­phone erwirt­schaf­tet. Zu diesem Ergeb­nis kommt der aktuelle »ADI Mobile Retail Report 2016« von Adobe [1].

Desktop behält bei Umsatz und Traffic (noch) die Nase vorn

Ein ähnli­ches Bild zeigt der aktuelle ADI-Report beim Online Retail Traffic: Auch bei den Visit-Zahlen auf deutschen Händler-Webseiten überzeugt das Smart­phone als Traffic-Bringer mit einem immen­sen Wachs­tum (+80 Prozent). Die Bedeu­tung von Desktop-PCs nimmt dagegen im Jahres­ver­gleich etwas ab (-5 Prozent). Insge­samt behält der Desktop-Kanal jedoch auch beim Traffic klar die Nase vorn: 62 Prozent der Visits werden vom Handel nach wie vor über den Desktop gewon­nen. Das Smart­phone holt zwar weiter auf, bleibt aber mit 26 Prozent der Visits weit hinter dem Desktop zurück.

»Die beein­dru­cken­den Wachs­tums­zah­len im aktuel­len ADI Mobile Retail Report 2016 machen vor allem eines deutlich: An Mobile geht im künfti­gen E-Commerce kein Weg vorbei. Klar wird aber auch: In der Perfor­mance klafft zwischen Desktop und Smart­phone noch immer eine gewal­tige Lücke. Europa­weit liegt die Konver­si­ons­rate beim Desktop um 2,6 Mal höher als beim Smart­phone. Hier besteht für den Handel dringen­der Nachhol­be­darf. Es gilt, das Desktop-Geschäft nicht länger 1-zu-1 auf das Smart­phone zu übertra­gen, sondern den spezi­fi­schen Mobile-Anforderungen im Sinne einer gelun­ge­nen Custo­mer Experi­ence gerecht zu werden. Nur so schlie­ßen Kunden ihren Kauf direkt auf dem Smart­phone ab und gehen auf der Custo­mer Journey nicht irgendwo unter­wegs verlo­ren«, so Andreas Helios, Senior Group Manager Digital Marke­ting Soluti­ons bei Adobe Systems.