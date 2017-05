Mobile Payment: Hier kann mit Apple Pay bezahlt werden

In Deutschland ist bislang keiner der großen Mobile-Payment-Anbieter verfügbar. Aber auch international ist es noch ein weiter Weg, bis Verbraucher überall mit dem Smartphone zahlen können. So ist Apple Pay derzeit nur in 18 Märkten verfügbar – ähnlich sieht es bei der Konkurrenz aus. In Europa ist der Dienst bislang in sechs Ländern verfügbar. Einen fixen Termin für den Start von Apple Pay in Deutschland gibt es bislang nicht. Allerdings betonte CEO Tim Cook auf einer Deutschlandreise Anfang Februar, dass Apple an der Einführung arbeite. Mathias Brandt

