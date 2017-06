MTI Kongress 2017: Digitalisierung im Fokus der Veranstaltung

Der 24-ste MTI Kongress steht dieses Jahr unter dem Motto »The Road to Digitalization – Quo vadis Storage? Worauf.Warten.« und findet am 5. Juli 2017 im Leonardo Hotel Munich City South in der Hofmannstraße 1 in München statt. Keynote und Expertenvorträge aus der IT-Industrie und Anwendungsbeispiele aus der Praxis geben Teilnehmern ein detailliertes Bild darüber, welche Vorteile durch die Digitalisierung zu erwarten und welche Herausforderungen zu lösen sind.

Im Eröffnungsvortrag zur Veranstaltung spricht Ulf Heyden, Managing Director des BurdaForward Vergleichsportals BestCheck.de über das Thema »Digital Disruption« und berichtet anhand von Kundenbeispielen aus der Medienbranche darüber, wie sich der digitale Wandel auf Unternehmen auswirkt.

Weiterhin stehen Digitalisierungsprojekte bei den Endkunden Ratioform Verpackungen und NTT Data Deutschland auf dem Programm, die mit Unterstützung von MTI Technology und Partnern erfolgreich umgesetzt wurden. Vorträge von Quantum, Avnet Technology Solutions, DELL EMC und Cisco zu Themen wie Kosteneffizienz und Hochverfügbarkeit, digitaler Arbeitsplatz der Zukunft, HyperConverged & Software Defined sowie PowerEdge Server als Fundament für das Rechenzentrum sowie Application Driven Infrastructure (ACI) im Bereich Netzwerk versprechen spannende Einblicke in das Thema Digitalisierung. Abgerundet wird das Tagungsprogramm durch Vorträge von MTI Technology über den Schulterschluss zwischen Digitalisierung und neuen Infrastrukturen, Bimodale IT und Neuigkeiten rund um das Thema Datensicherung, Backup-as-a-Service (BaaS). Als erfahrener Partner zeigt MTI, wie diese Aufgaben beim Kunden gelöst, optimiert oder komplett übernommen werden.

Partner des diesjährigen MTI Kongresses sind die Unternehmen Cisco, DELL EMC, Quantum, VMware.

Detaillierte Informationen zu den MTI Kongressinhalten sowie zur Anmeldung und Anreise stehen ab sofort unter www.mtikongress.de zur Verfügung.

Agenda MTI Kongress: Mittwoch 05.07.2016