Musik-Streamingmarkt boomt

Der Umsatz mit Musik-Streaming ist im vergangenen Jahr um 60 Prozent gestiegen. Das geht aus dem Global Music Report 2017 der International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) hervor. Spotify und Co. sind mittlerweile das wichtigste Zugpferd der Branche, die 2016 trotz des rückläufigen Absatzes von Downloads und physischen Tonträgern ein Rekordwachstum erzielen konnte. IFPI-Chefin Frances Moore betonte, es bestehe kein Zweifel daran, dass Streaming die große treibende Kraft hinter dem Wachstum der Musikindustrie ist. Wie unsere Infografik zeigt, hat sich das Geschäft mit den Streams über die letzten sechs Jahre tatsächlich mehr als verzehnfacht. Fabian Moebus

