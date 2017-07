Nachfrage nach IT-​Fachkräften klettert weiter

Zum vierten Mal in Folge hat sich der Stellenmarkt für IT-Fachkräfte im 2. Quartal 2017 verbessert. Der Hays-Index erhöhte sich im Vergleich zum Vorquartal um 3 Punkte auf einen Wert von 133 [1]. Die Zahl der Stellenangebote für IT-Fachkräfte erreichte damit im 2. Quartal 2017 einen weiteren Rekordstand seit Beginn des Index im Jahr 2011.

Nach wie vor wuchs vor allem die Nachfrage aus den großen Industriebranchen deutlich an. So verzeichnete der Index im Maschinenbau einen Zuwachs von 41 Punkten. Durch die zahlreichen Initiativen im Zuge der Industrie 4.0 sind IT-Fachkräfte mehr denn je gefragt, um IT und Maschinen zu verbinden. In der Medizintechnik erhöhte sich die Nachfrage im letzten Quartal um 23 Punkte auf den neuen Rekordwert von 128. Nur moderat fiel der Anstieg in der Elektrotechnik aus (+4 Indexpunkte). Gegen den Trend sank die Nachfrage aus der Automobilindustrie (–15 Indexpunkte).

In den beiden zahlenmäßig am stärksten IT-Spezialisten nachfragenden Branchen Handel und IT-Industrie sank die Zahl der Stellenangebote gegen den allgemeinen positiven Trend. Während der Index für den Handel im letzten Quartal deutlich um 14 Punkte auf den neuen Wert 204 fiel, reduzierte sich die Nachfrage aus der IT-Industrie moderat um 6 Punkte auf 167.

Bei den drei wichtigsten Positionen für IT-Fachkräfte blieb der positive Trend erhalten. Für die mit weitem Abstand am häufigsten gesuchten Anwendungsentwickler erhöhte sich der Index um 6 Punkte auf 131. Eine weiter steigende Nachfrage verzeichneten die Netzwerkadministratoren; hier stieg der Index auf 171 (+11 Indexpunkte). Mit den immer komplexeren IT-Umgebungen steigt der Bedarf an Administratoren. Nach dem leichten Einbruch im 1. Quartal 2017 verlief die Nachfrage nach SAP-Beratern im letzten Quartal auf dem gleichen Niveau.

[1] Der Hays-Fachkräfte-Index basiert auf einer quartalsweisen Auswertung aller Stellenanzeigen in regionalen und überregionalen Tageszeitungen sowie den meistfrequentierten Online-Jobbörsen. Den Referenzwert von 100 bildet das 1. Quartal 2011.