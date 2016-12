Nachrichten werden immer mobiler

Bei fünf der zehn führen­den Nachrich­ten­por­tale in Deutsch­land ist Mobile mittler­weile für mehr als die Hälfte des Traffics verant­wort­lich. Das geht aus einer Statista-Auswertung von IVW-Daten hervor. Am höchs­ten ist der Anteil mobiler Visits mit 70,3 Prozent bei n-tv.de. Dagegen scheint es bei N24 Online (27,4 Prozent) noch Nachhol­be­darf bei der Optimie­rung von Inhal­ten für Smart­pho­nes und Tablets zu geben. Ohne die wird es künftig defini­tiv nicht mehr gehen. Nachrich­ten­por­tale, die nicht zualler­erst an ihre mobilen Leser denken, werden ihre Reich­weite nicht ausbauen können bezie­hungs­weise sogar Reich­weite verlie­ren. Die klassi­sche Homepage wird voraus­sicht­lich weiter an Bedeu­tung verlie­ren. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/7315/traffic-der-top-10-nachrichtenportale-in-deutschland/