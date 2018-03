Nachrichtenquelle Social Media: Wenig Vertrauen in Nachrichten bei Facebook und Co.

54 Prozent der EU-Bürger haben wenig oder gar kein Vertrauen in Nachrichten, die sie über soziale Netzwerke oder Messenger erhalten. Das geht aus einer aktuellen Erhebung im Auftrag der Europäische Kommission hervor, für die 26.576 Personen (ab 15 Jahren) aus allen EU-Staaten befragt wurden. Besonders skeptisch gegenüber der Nachrichtenquelle Social Media sind demnach die Italiener (67 Prozent kein Vertrauen). Aber auch die Deutschen (60 Prozent kein Vertrauen) trauen Facebook und Co. in dieser Hinsicht überwiegend nicht über den Weg. Mathias Brandt

