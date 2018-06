Neue Cloud-Lösung optimiert Office-365-Lizenzen

LicenseControl for Office 365 senkt Cloudausgaben und bereitet Unternehmen auf die Vertragsverhandlungen mit Microsoft vor.

Aspera, Anbieter von SaaS-Managementlösungen, gab die Veröffentlichung von LicenseControl for Office 365 bekannt – der einzigen cloudbasierten Software-Asset-Management-Lösung zur Optimierung von Microsoft Office 365-Abonnements. LicenseControl empfiehlt automatisch, wie wachsende IT-Kosten gesenkt werden können und welche SaaS-Abonnements optimal für den jeweiligen Nutzer sind.

LicenseControl erlaubt es Unternehmen, die kostengünstigsten Verträge auszuhandeln. Das Tool bereitet IT-, Vertrags- und Einkaufsleiter mit genauen Angaben zu den vorhandenen Abonnements und deren Nutzung auf die Verhandlungen mit Microsoft vor. Die ITAM Review informiert: »Anbieter von SaaS-Optimierungs-Tools berichten in der Regel von mehr als 30 % unnötigen SaaS-Ausgaben – das sind jährliche potenzielle Einsparungen von 30 Milliarden USD für die Kunden von ITAM-Tools und Managed Service Provider.«

LicenseControl bewältigt durch das Management von Office 365 wichtige Herausforderungen, einschließlich der folgenden Funktionen und Vorteile:

Vollständige Übersicht über Lizenzen: Liefert eine einheitliche, detaillierte Übersicht über alle App-Nutzungen und Abonnements von Office 365.

Liefert eine einheitliche, detaillierte Übersicht über alle App-Nutzungen und Abonnements von Office 365. Optimierung der Abonnements: Analysiert, wo Lizenzen optimiert und überflüssige Lizenzen aufgegeben werden können.

Analysiert, wo Lizenzen optimiert und überflüssige Lizenzen aufgegeben werden können. Automatische Downgrade-Berechnung: Verhindert Kosten für nicht verwendete Services, indem nur Lizenzen mit den erforderlichen Optionen gefunden werden.

Verhindert Kosten für nicht verwendete Services, indem nur Lizenzen mit den erforderlichen Optionen gefunden werden. Reharvesting von Abonnements: Zeigt, wo ungenutzte Konten deaktiviert und Lizenzen wiederverwendet werden können.

Zeigt, wo ungenutzte Konten deaktiviert und Lizenzen wiederverwendet werden können. Schnell und immer verfügbar: Dank des Hostings über die Aspera-Cloud-Plattform sind keine Installationen vor Ort erforderlich.

Dank des Hostings über die Aspera-Cloud-Plattform sind keine Installationen vor Ort erforderlich. Teil der Aspera Cloud-Plattform: Die zweite Lösung der Cloud-Produktfamilie von Aspera – nach LicenseControl for Salesforce.

»Wir führen regelmäßig persönliche Gespräche mit unseren Kunden, um über ihre neuesten Herausforderungen im Software Asset Management informiert zu sein«, sagt Stephan Pflanzer, Geschäftsführer von Aspera. »LicenseControl for Office 365 ist aus einem dieser Treffen entstanden und wurde unter Berücksichtigung der Bedürfnisse unserer Kunden entwickelt.«

»LicenseControl for Office 365 gibt Ihnen alle Informationen, die Sie für fundierte Vertragsentscheidungen benötigen«, ergänzt Dr. Matthias Vianden, Head of Solutions bei Aspera. »Mit dieser Lösung ist für Manager leicht ersichtlich, wie sie von Anfang an mit automatisierten Berechnungen für die Anpassung der Abonnements anhand tatsächlicher Nutzung oder dem Reharvesting ungenutzter Lizenzen schnelle Erfolge erzielen können.«

Interessenten können sich für eine kostenlose Demoversion von LicenseControl for Office 365 registrieren, mit der sie ihre eigenen Office-365-Daten auswerten können.