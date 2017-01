Neue EU-Richtlinie macht Nachhaltigkeits-Reporting ab 2017 zur Pflicht

Corpo­rate Social Respon­si­bi­lity (CSR)-Richtlinie der EU wird in Deutsch­land umgesetzt und gilt für Geschäfts­jahre nach 2016.

Unter­neh­men müssen eine nicht­fi­nan­zi­elle Erklä­rung abgeben, die der Prüfungs­pflicht durch den Aufsichts­rat unter­liegt.

EY-Studie zeigt Defizite bei Bericht­erstat­tung zu Menschen­rech­ten und Korrup­ti­ons­be­kämp­fung.

Zahl der Nachhal­tig­keits­be­richte und integrier­ten Berichte steigt in Deutsch­land.

Kapital­markt­ori­en­tierte Unter­neh­men sowie Banken und Versi­che­run­gen mit mehr als 500 Mitar­bei­tern müssen nach der CSR-Richtlinie 2014/95/EU der Europäi­schen Union ab 2017 nicht­fi­nan­zi­elle Infor­ma­tio­nen in einer Erklä­rung offen­le­gen. Der deutsche Gesetz­ent­wurf bildet diese Richt­li­nie über weite Teile ab, unter­schei­det sich aber in einigen Punkten von ihr. So muss in Deutsch­land der Aufsichts­rat die Angaben der von der Berichts­pflicht betrof­fe­nen Unter­neh­men prüfen. Die Studie »Die CSR-Richtlinie: Im Spannungs­feld zwischen Regulie­rung und Praxis« der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs­ge­sell­schaft EY sieht in der Bericht­erstat­tung vor allem Verbes­se­rungs­po­ten­zial, wenn es um Arbeit­neh­mer­be­lange, Korrup­ti­ons­be­kämp­fung und Menschen­rechte geht. Sie erläu­tert detail­liert, wie Unter­neh­men die Anfor­de­run­gen der Richt­li­nie in der Praxis erfül­len können.

Unter­neh­men müssen wesent­li­che Risiken auch in der Liefer­kette darstel­len

Von der EU-Richtlinie betrof­fene Unter­neh­men müssen wesent­li­che Angaben zu Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozial­be­lan­gen machen sowie zu Menschen­rech­ten und zur Korrup­ti­ons­be­kämp­fung. Dabei sind sie verpflich­tet, die wesent­li­chen Risiken – sowohl im Zusam­men­hang mit der eigenen Geschäfts­tä­tig­keit als auch in Hinblick auf die Liefer­kette – aufzu­zei­gen sowie Konzepte, Ziele und dazu passende Indika­to­ren darzu­stel­len. Die Richt­li­nie wird in Deutsch­land im Handels­ge­setz­buch und im Aktien­recht umgesetzt. Große börsen­no­tierte Unter­neh­men müssen darüber hinaus ihr Diver­si­täts­kon­zept als Bestand­teil der Erklä­rung zur Unter­neh­mens­füh­rung darstel­len. Zentrale Elemente sind das Alter, Geschlecht, Berufs- und Bildungs­hin­ter­grund der Mitglie­der der Aufsichts- und Leitungs­or­gane, die Ziele sowie die Strate­gie bei der Beset­zung der Posten.

»Viele von der Berichts­pflicht betrof­fene Unter­neh­men müssen ihr Reporting anpas­sen und ausbauen. In einigen Berei­chen sind sie gut aufge­stellt, bei anderen müssen sie ihre Bericht­erstat­tung erwei­tern«, sagt Nicole Richter, Partne­rin bei EY und für Climate Change und Sustaina­bi­lity Services zustän­dig. Bei Umwelt­fra­gen berich­ten deutsche Unter­neh­men schon jetzt meist ausführ­lich über CO 2 -Emissio­nen oder den Wasser­ver­brauch und haben sich Ziele gesetzt, um die Umwelt­be­las­tung zu reduzie­ren. Auch beim Engage­ment für die Gesell­schaft sind deutsche Unter­neh­men im Durch­schnitt gut aufge­stellt. Im Hinblick auf Arbeit­neh­mer­be­lange besteht dagegen Nachhol­be­darf: 90 Prozent der Unter­neh­men berich­ten zwar über einzelne Maßnah­men, aber nur ein Viertel hat sich bislang überge­ord­nete Ziele gesetzt.

»Zwar rücken die Menschen­rechte bei Unter­neh­men immer stärker ins Blick­feld. Viele sind sich aber noch nicht im Klaren, wie sie in ihrer gesam­ten Liefer­kette die Einhal­tung humani­tä­rer Standards gewähr­leis­ten können«, sagt Richter. Es fehlt oft eine Darstel­lung von Manage­men­t­an­sät­zen wie auch das Offen­le­gen von Risiken und Leistungs­in­di­ka­to­ren. Um die Korrup­tion zu bekämp­fen, haben viele Unter­neh­men bereits Leitli­nien entwi­ckelt, doch eine trans­pa­rente Bericht­erstat­tung fehlt häufig.

Standards und Rahmen­werkte bieten Orien­tie­rung

Unter­neh­men können auf bereits vorhan­dene Prozesse aufbauen, um diese Lücken zu schlie­ßen. »Basis ist eine gründ­li­che Bestands­auf­nahme. Unter­neh­men sollten in einem nächs­ten Schritt entspre­chende Berichts­pro­zesse imple­men­tie­ren«, empfiehlt Richter. Weil der Aufsichts­rat laut der deutschen Umset­zung der CSR-Richtlinie künftig die Verant­wor­tung für die inhalt­li­che Prüfung der nicht­fi­nan­zi­el­len Erklä­rung trägt, macht auch eine externe Prüfung Sinn. Sie unter­stützt nicht nur das Kontroll­gre­mium in seiner Arbeit, sondern erhöht auch die Glaub­wür­dig­keit des Reporting.

Um die Vorga­ben der CSR-Richtlinie umzuset­zen, sollten sich Unter­neh­men an bestehen­den Standards und Rahmen­wer­ken orien­tie­ren, empfiehlt die Studie. Ein Beispiel sind die Sustainable Develop­ment Goals der UN, die Unter­neh­men Anhalts­punkte aufzei­gen, ihre Nachhal­tig­keits­stra­te­gie gezielt auszu­rich­ten. Der Berichts­stan­dard der Global Reporting Initia­tive (GRI) in der Version G4 ist in der Praxis hilfreich, um eine Wesent­lich­keits­ana­lyse vorzu­neh­men und bietet Orien­tie­rung für die Formu­lie­rung von Indika­to­ren.

Grund­sätz­lich müssen Unter­neh­men im Lagebe­richt über die zusätz­li­chen nicht­fi­nan­zi­el­len Infor­ma­tio­nen berich­ten. Alter­na­tiv dazu können sie bis zu sechs Monate nach dem Bilanz­stich­tag einen separa­ten Nachhal­tig­keits­be­richt vorle­gen. Schon jetzt hält der Trend zu einer verstärk­ten separa­ten Bericht­erstat­tung an: 70 Prozent der Dax-Unternehmen veröf­fent­li­chen einen eigenen Nachhal­tig­keits­be­richt. Im M-Dax liegt der Anteil der Unter­neh­men bei 44 Prozent und im S-Dax bei 24 Prozent. Deutlich gestie­gen ist die Zahl der Unter­neh­men im Tec-Dax, die einen eigenen Nachhal­tig­keits­be­richt veröf­fent­li­chen – und zwar von zehn Prozent 2014 auf 23 Prozent 2016. Doppelt so viele Unter­neh­men wie im Vorjahr veröf­fent­lich­ten 2016 auch kombi­nierte und integrierte Berichte, die finan­zi­elle und nicht­fi­nan­zi­elle Themen verknüp­fen. Gerade Inves­to­ren machen Berichte, die die langfris­tige Wirkung unter­neh­me­ri­schen Handelns aufzei­gen, zu einer immer wichti­ge­ren Grund­lage ihrer Entschei­dun­gen.