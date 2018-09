Neue Wege gehen: Kontakt und Bindung zu Digital Natives

Viele Firmen sehen im Bekenntnis zur Digitalisierung noch nicht den Schlüssel zu einer erfolgreichen Transformation. Dies geht aus der Studie »Die neuen Gewinner des digitalen Umbruchs: etablierte Unternehmen« hervor. Jeder zweite Betrieb aus der Befragung erkennt die digitalen Kompetenzen sogar als entscheidenden Faktor für eine erfolgreiche Umstellung an. Auf der anderen Seite sieht knapp die Hälfte der Befragten Schwierigkeiten in der Aneignung dieser Qualifikationen.

»Das Problem des Aufbaus dieser Fertigkeiten nehmen beispielsweise viele Versicherer zum Anlass, sich vor einer vollständigen Transformation zu verschließen und von einer Umsetzung abzusehen«, erklärt Matthias Stauch, Vorstand der Intervista AG und Experte für Digitalisierungslösungen. »So gehen wertvolle Berührungspunkte mit jungen Generationen verloren, die technische und innovative Lösungen erwarten.«

Von innen heraus oder risikolos von außen nach innen

Das komplette Potenzial digitaler Technologien lässt sich nur dann ausschöpfen, wenn der Ursprung der Transformation im Herzstück eines Unternehmens liegt. Das hat laut Studie vor allem die Gruppe der sogenannten Visionäre verstanden, also Unternehmen, die erkennen, dass die digitale Veränderung auf das gesamte Geschäftsmodell wirkt. »Es gilt etwa Mitarbeiter vorzubereiten und neue Lösungen zu etablieren. Außerdem ermöglichen eigene IT-Ökosysteme eine ganzheitliche Zusammenarbeit mit Partnern. Aus eigener Projekterfahrung kann ich sagen, dass eine solche Plattform zudem für entscheidende Wettbewerbsvorteile sorgt«, so der Intervista-Experte. Mit seinem Unternehmen bietet er Vertriebs- & Bestandssystem-Software für digitale Ökosysteme an, die sich an bereits bestehende Technologien und Umgebungen anflanschen lässt. »Auf diese Weise gelingt den noch vorsichtigen Marktteilnehmern der risikolose Schritt in Richtung digitale Transformation. Sie sollten dabei allerdings nicht vernachlässigen, auch intern weitere Veränderungen voranzutreiben«, meint Stauch. Die Studie belegt zudem die nach wie vor bestehende Zurückhaltung: Mit Ausnahme der Visionäre erkennt nur eine geringe Anzahl der Befragten die Wichtigkeit reformierter Unternehmensumwelten.

Zielgruppe abholen

»Eine Person, die mit digitalen Technologien aufgewachsen ist und in ihrer Benutzung geübt ist«, so lautet die Definition des Digital Natives. Er gehört zur gesellschaftlichen Generation, die versiert mit neuen Lösungen umgeht und bereits seit dem Kindesalter über vielseitige Möglichkeiten verfügt. »Gerade diese Klientel legt großen Wert darauf, nicht nur eine Versicherung digital abzuschließen, sondern auch die Beratung digital zu erhalten. Die klassischen Vertriebswege greifen hier nicht. Um den Kundenstamm zu erreichen und an das eigene Unternehmen zu binden, sind moderne Technologien unabdingbar«, mahnt Stauch. Im enger werdenden Wettbewerb mit sich ständig verändernden Bedingungen zählt die Kundenbeziehung zu den wichtigsten Faktoren für Betriebe, um sich gegen die Konkurrenz zu behaupten. »Digitale Tools stehen für Qualitätssicherung und Rechtssicherheit. Ebenso lassen sie individualisierte Angebote zu und erlauben es, auf Kundenbedürfnisse einzugehen. Kontakt und Bindung bleiben erhalten«, schließt der Experte ab.

Weniger als ein Viertel der globalen Unternehmen denkt und handelt wie Digital Natives