Neues Loadbalancer-Angebot: die einfachste Lösung zum Aufbau einer hochverfügbaren Infrastruktur

Der europäische Marktführer im Cloud-Bereich OVH hat die Architektur seines Lastverteilers neu konzipiert und so eine Lösung entwickelt, um in nur wenigen Klicks eine 100 % verfügbare Infrastruktur zu errichten.

Auf der Grundlage der Open-Source-Lösungen HAProxy und Nginx kann der Loadbalancer nun jede Art von HTTP-, TCP- und UDP-Traffic verteilen. Die einfache Handhabung macht den Loadbalancer zu einem verlässlichen Tool, um schnell wachsende Infrastrukturen ohne Dienstunterbrechung auszubauen, das Downtime-Risiko zu reduzieren sowie Wartungsarbeiten auf den Infrastrukturen von OVH Kunden zu erleichtern.

Der Lastverteiler ist das Kernstück von IT-Systemen, die möglichen Traffic-Schwankungen ausgesetzt sind, und muss somit möglichst schnell reagieren können. Darüber hinaus umfasst der OVH Loadbalancer verschiedene Funktionen für die vereinfachte Konfiguration des Dienstes: permanenter DDoS-Schutz, standardmäßige HTTPS-Aktivierung dank Gratis-SSL-Zertifikaten von Let‘s Encrypt sowie vRack-Kompatibilität zur Verwendung des Loadbalancers vor rechenzentrumsübergreifenden privaten Netzwerken.

Die OVH Teams wissen um die Bedeutung der Lastverteilung für ihre Kunden. Daher sind sie auch die ersten Anwender des neuen Loadbalancers, der vor Ausfall- und Performancerisiken schütz: »Unsere Kunden benötigen Flexibilität. Ihre Infrastrukturen müssen sich den Lastspitzen anpassen. Mit unseren neuen Loadbalancer Angeboten garantieren wir ihnen eine einfache und performante Lösung zum Aufbau einer widerstandsfähigen Infrastruktur. So bleibt die User Experience auch bei hohem Traffic oder externen Angriffen erhalten«, kommentiert Arnaud Jost, DevOps bei OVH.

Das Unternehmen Smart Traffik, das über 150 Marken und Vertriebsfirmen betreut, vertraut auf den Loadbalancer, um die hohe Verfügbarkeit seiner Produktionsumgebungen zu gewährleisten: »Zu jedem Jahresende finden zahlreiche bedeutende Ereignisse im Handel statt (Black Friday, Cyber Monday usw.) und wir müssen in der Lage sein, die höchstmögliche Zuverlässigkeit zu garantieren, um den Zwängen und Anforderungen jedes einzelnen Kunden gerecht zu werden. Die Lastverteilung während des Black Friday hat hervorragend funktioniert. Alleine am Freitag konnten wir fast 15 Millionen Treffer melden, das ist ein Rekord! Dank der neuesten Generation des Loadbalancers nimmt unsere gesamte Infrastruktur Lastspitzen mühelos auf und gewährleistet eine extrem hohe Verfügbarkeit. So wissen wir, dass unser Unternehmen in den nächsten Jahren ganz entspannt wachsen kann«, erklärt Guillaume Morlet, CTO bei Smart Traffik.

Der Loadbalancer ist über das Kundencenter sowie die OVH API oder OpenStack verfügbar und kann für fast alle Dienstleistungen von OVH eingerichtet werden: Dedicated Server, Public Cloud, Private Cloud, hybride Infrastrukturen (vRack) und VPS. Der Dienst ist derzeit in den Rechenzentren Gravelines (Frankreich) und Beauharnois (Kanada) verfügbar. Im Laufe des Jahres wird er in sämtlichen Ländern, in denen OVH vertreten ist, erhältlich sein. Weitere Informationen zum neuen Loadbalancer Angebot sind auf der OVH Website zu finden.