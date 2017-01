Neun Cloud-Prognosen für 2017

2016 war ein turbu­len­tes Jahr für Clouds. Sales­force ist zu einem E-Commerce-Player gewor­den, HP und Verizon haben ihre Public Cloud herun­ter­ge­fah­ren, Künst­li­che Intel­li­genz ist im Mainstream angekom­men, AWS dominiert weiter­hin mit einem beispiel­lo­sen Partner-Vertrieb und Racks­pace wurde priva­ti­siert.

Was steht für die Cloud als nächs­tes an? Die Geschäfts­füh­rung von Racks­pace stellt folgende Progno­sen für 2017 auf:

1) Die Verwal­tung von Kernge­schäf­ten wird in den nächs­ten 10 Jahren zum bestim­men­den Thema der Open-Source-Infrastruktur

Da Unter­neh­men unter­schied­li­che Open-Source-Plattformen einset­zen, sehen sie sich mit zuneh­mend unüber­wind­ba­ren opera­ti­ven Heraus­for­de­run­gen konfron­tiert – alles muss effizi­ent, sicher und zuver­läs­sig zusam­men­ar­bei­ten. Wir nähern uns bei der Einfüh­rung von Open Source einem neuen kriti­schen Moment. Der Schwer­punkt liegt nicht mehr länger auf der Entwick­lung von Software, sondern darauf, die Software erfolg­reich zu nutzen. Damit steht uns eine neue Ära bevor, in der opera­ti­ons die Vorherr­schaft unter den größten Open-Source-Herausforderungen haben werden. – Scott Crens­haw, SVP Product and Strategy

2) Multi-Cloud ist Reali­tät

Die Kombi­na­tion von öffent­li­chen und priva­ten Clouds hat sich durch­ge­setzt – doch damit nicht genug – große Cloud-Provider wie Racks­pace, VMware und Micro­soft ermög­li­chen nun die Nutzung mehre­rer Cloud-Anbieter, um Hand in Hand mit verschie­de­nen Cloud-Implementierungen zu arbei­ten. Diesen Trend der »Multi-Cloud« sehe ich auch 2017 weiter wachsen. Diverse Clouds erfül­len verschie­dene Bedürf­nisse für unter­schied­li­che Unter­neh­men und wir merken, dass die meisten Unter­neh­men sich verschie­de­ner Clouds über mehrere Regio­nen hinweg und für unter­schied­li­che Anwen­dungs­fälle / Workloads bedie­nen werden. Die Kosten für die Migra­tion eines älteren Workloads in eine Cloud, weg vom Kunden­re­chen­zen­trum, könnte unwirt­schaft­lich sein. – Kaushik Balasub­ra­ma­nian, Sr. Direc­tor VMware practice

3) Sicher­heit wird sich vollstän­dig von der reinen IT-Funktion zum »integrier­ten Business Enabler« entwi­ckeln

Wenn wir die Reali­tät anneh­men wie sie ist und Sicher­heits­ope­ra­tio­nen entwi­ckeln, welche mit den heuti­gen, anspruchs­vol­len und hartnä­cki­gen Gegnern umgehen können, wird das Thema Sicher­heit zuneh­mend technologisch-dynamischer und geschäfts­kon­zen­trier­ter werden. Ein umfas­sen­des Verständ­nis für die geschäft­li­chen Auswir­kun­gen von Daten und Syste­men, die wir schüt­zen, wird eine effek­tive Automa­ti­sie­rung in effizi­en­ten zero-trust-environments ermög­li­chen, die nur wenige oder keine standing permis­si­ons erlau­ben. – Daniel Clayton, Direc­tor of Opera­ti­ons, Racks­pace Managed Security

4) OpenStack wird die API für das software­de­fi­nierte Rechen­zen­trum werden

Im Jahr 2017 wird die Sammlung von OpenStack-Projekten eine der am schnells­ten wachsen­den Open-Source-Communities der Welt darstel­len und die Position als De-facto-Standard für den Aufbau priva­ter Clouds bestmög­lich behaup­ten. Das liegt unter anderem daran, dass die OpenStack-Community 2017 die 15. und 16. Haupt­ver­sion der integrier­ten Projekte (Ocata und Pike) liefert. Die Stärke von OpenStack ist weiter­hin die API – ein Standard-Interface, dass es Benut­zern und Syste­men erlaubt mit allen Arten von Infra­struk­tu­ren zusam­men­zu­ar­bei­ten – einschließ­lich Computer-, Netzwerk-, Speicher- und anderen Fabric-Services. Wenn sich immer mehr Organi­sa­tio­nen OpenStack zu Nutze machen, um ihre priva­ten Clouds zu versor­gen, werden sie das Poten­zial des software­de­fi­nier­ten Rechen­zen­trums und die damit verbun­dene Flexi­bi­li­tät und Innova­tion erken­nen. – Bryan Thomp­son, General Manager, OpenStack Private Cloud

5) Der Wechsel zur Anwen­dung

Die Anwen­dungs­au­to­ma­ti­sie­rung wird an Bedeu­tung gewin­nen – dies wird eine Fokus­ver­la­ge­rung von der Infra­struk­tur auf die Appli­ka­tion ins Rollen bringen. Contai­ner werden mehr Mainstream-/Produktions-Adoptionen erleben, während es Experi­mente mit einer server­lo­sen Archi­tek­tur geben wird (etwa AWS Lambda). – Prashanth Chandra­se­kar, Vice Presi­dent & GM, Fanati­cal Support for AWS

6) Server­lose Archi­tek­tur

Eine server­lose Daten­ver­ar­bei­tung erleich­tert das Leben der Entwick­ler. 2017 könnte das Jahr werden, in dem es richtig losgeht. »Server­los« ist natür­lich eine falsche Bezeich­nung. Es wird immer Server geben. Eine server­lose Archi­tek­tur bezieht sich auf Anwen­dun­gen, die von Dritt­an­bie­terser­vices abhän­gig sind (Backend-as-a-Service) oder von benut­zer­de­fi­nier­ten Codes (Function-as-a-Service) – AWS Lambda ist heute der belieb­teste Host-Anbieter. Was server­los wirklich bedeu­tet, ist, dass Entwick­ler sich nicht mehr um die Infra­struk­tur kümmern müssen. Und da diese Barrie­ren für den IoT-Einstieg stetig kleiner werden, werden auch weiter­hin neue Player und deren Geräte auf diesem schier unend­li­chen Markt mitmi­schen. – John Engates, Chief Techno­logy Officer

7) Fortschritt­li­che Workloads in Micro­soft Azure sind primä­rer Kataly­sa­tor, um Daten-Überlauf in Azure voran­zu­trei­ben

Techno­lo­gi­sche Fortschritte in Azure, wie die Cortana Intel­li­gence Suite, Machine Learning, und das Azure Security Center werden durch standard­mä­ßig bestehende Vorteile Workloads in Azure in einer größe­ren Anzahl ermög­li­chen. Der Haupt­vor­teil beim Wechsel zur Public Cloud lag bislang in der DevOps-Transformation und der DataCenter-Konsolidierung. Zu den Begüns­tig­ten zählte in erster Linie die IT-Community inner­halb eines Unter­neh­mens. Die oben genann­ten Punkte werden erheb­li­che Auswir­kun­gen auf alle Berei­che eines Unter­neh­mens haben. Dies geschieht durch ihre charak­te­ris­ti­schen Tools zum dynami­schen Data-Mining, durch das Lernen aus Aktio­nen aller Art (nicht nur von Maschi­nen) und die sichere Verwah­rung von Daten und Ergeb­nis­sen. Die Microsoft-Cloud ist nicht nur darauf ausge­rich­tet Daten­ver­ar­bei­tung effizi­en­ter zu gestal­ten – sie wird den Geschäfts­be­trieb, so wie wir ihn kennen, trans­for­mie­ren. – Jeff DeVer­ter, CTO of Micro­soft Techno­lo­gies

8) Mit der Veröf­fent­li­chung von Micro­soft Azure Stack wird Azure zur Cloud der Wahl für Unternehmens-Workloads

Da die Gürtel in allen IT-Organisationen enger geschnallt werden und tiefgrei­fende IT-Kompetenzen knapp sind, werden IT-Organisationen die Gelegen­heit nutzen, Azure – öffent­lich und privat – als Platt­form der Wahl zu standar­di­sie­ren. Da der Azure Stack-Code in erster Linie aus der gleichen Codeba­sis wie Azure stammt, werden Unter­neh­men in der Lage sein, ihre eigenen APIs und nativen Azure-Funktionen für ihre priva­ten Cloud-Anforderungen zu standar­di­sie­ren. Diese beiden Produkte werden IT-Organisationen ein nie dagewe­se­nes Maß an Effizi­enz und Leistungs­fä­hig­keit bringen. – Jeff DeVer­ter, CTO of Micro­soft Techno­lo­gies

9) »Das Inter­net der Dinge« im eigenen Haus

Viele Menschen werden bereits im nächs­ten Jahr mit Geräten in ihren Häusern reden. Man kann Amazon.com nicht mehr aufru­fen ohne Werbung für »Echo« zu sehen – den Audio-Zylinder des Unter­neh­mens, der immer mit der Cloud verbun­den ist und mit seinen Besit­zern als Alexa per Sprache inter­agiert. Sie können mit Google Home über Google Assis­tant sprechen und ihrer Xbox mit Cortana Befehle geben. Ich glaube nicht, dass wir lange warten müssen, bis Micro­soft etwas Ähnli­ches für das ganze Haus entwi­ckelt. Apple arbei­tet ebenso eifrig an einem Home-Device mit dem Siri-Voice-Assistenten als Grund­lage, um mit Echo zu konkur­rie­ren. Sogar das eigene Auto wird nicht außen vor bleiben mit Armatu­ren­bret­tern, die sich wie normale Geräte verhal­ten und mit perma­nen­ter Wi-Fi-Verbindung ausge­stat­tet sind. Tesla bringt mit seinem Tesla 3 nächs­tes Jahr sogar ein erschwing­li­ches Auto mit entspre­chen­der Techno­lo­gie auf den Markt, während sich Chevy mit dem Chevro­let Bolt mit Tesla einen harten Wettkampf liefern wird. – John Engates, Chief Techno­logy Officer