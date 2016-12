Neuwagenkäufer: Interesse an innovativen Fahrerassistenzsystemen

Das Inter­esse der deutschen Neuwa­gen­käu­fer an innova­ti­ven Fahre­ras­sis­tenz­sys­te­men ist groß: In einer aktuel­len Studie des Markt- und Meinungs­for­schungs­in­sti­tuts Ipsos und der Exper­ten­or­ga­ni­sa­tion DEKRA sprachen sich zwei Drittel (69 %) der Befrag­ten dafür aus, dass der Notbrems­as­sis­tent, der Fahrer vor Auffahr­un­fäl­len schüt­zen könnte, serien­mä­ßig einge­baut werden sollte. Auch der adaptive Fernlicht­as­sis­tent, der das Schein­wer­fer­licht den Verkehrs­be­din­gun­gen anpasst, sollte aus Sicht jedes zweiten Befrag­ten (55 %) zur Grund­aus­stat­tung gehören. Vier von zehn Neuwa­gen­käu­fern würden zudem gern Bergan­fahr­hilfe (42 %) und Spurwech­sel­as­sis­tent (41 %) serien­mä­ßig erhal­ten.

Infor­ma­tio­nen zu Fahre­ras­sis­tenz­sys­te­men kommen in Verkaufs­ge­sprä­chen oft zu kurz

Trotz des Inter­es­ses der Neuwa­gen­käu­fer, gab über die Hälfte der Befrag­ten (55 %) an, dass in Verkaufs­ge­sprä­chen kaum auf das Thema Fahre­ras­sis­tenz­sys­teme einge­gan­gen wurde. Ledig­lich knapp ein Drittel (30 %) wurde lücken­los über die jeweils relevan­ten Hilfs­funk­tio­nen infor­miert. Einer von zehn Neuwa­gen­käu­fern (13 %) gab an, den Verkäu­fer selbst aktiv auf das Thema angespro­chen zu haben.

Auch die Infor­ma­tio­nen zu Fahre­ras­sis­tenz­sys­te­men auf den Herstel­ler­sei­ten haben für die Hälfte (51 %) der Befrag­ten noch Optimie­rungs­po­ten­zial: die Websei­ten seien nicht gut struk­tu­riert, sodass die Suche nach Infor­ma­tio­nen lange dauere. Knapp die Hälfte (47 %) findet zudem, dass die Erklä­run­gen zu den Syste­men nicht gut verständ­lich seien.

Fahre­ras­sis­tenz­sys­teme: wenig Details bekannt

Bei der Kennt­nis über Fahre­ras­sis­tenz­sys­teme ist bei den deutschen Neuwa­gen­käu­fern noch Luft nach oben. Ledig­lich einer von zwanzig (5 %) Befrag­ten konnte auf Nachfrage angeben, welches System sich hinter der Abkür­zung EDS verbirgt (»Elektro­ni­sche Diffe­ren­zi­al­sperre«: bremst das einsei­tige Durch­dre­hen der Räder auf aufge­weich­tem Unter­grund). Knapp die Hälfte der Neuwa­gen­käu­fer konnte dagegen nach Erklä­rung der Aufgabe des Systems ohne Namens­nen­nung die richtige Abkür­zung für das »Elektro­ni­sche Stabi­li­täts­pro­gramm« (ESP: wirkt dem Ausbre­chen des Wagens entge­gen) zuord­nen. Die richtige Abkür­zung zur Erklä­rung der »Antriebs­schlupf­re­ge­lung« (ASR: verhin­dert das Durch­dre­hen der Räder beim Anfah­ren) liefer­ten über ein Drittel (37 %) der Befrag­ten.