Nur noch jeder Vierte liest täglich Bücher

In Deutschland sind Bücher ein beliebtes Hobby: Jeder Vierte liest nahezu täglich. Das ergab eine Umfrage der GfK unter 22.000 Internetnutzern aus 17 Ländern. Weitere 25 Prozent sagten hierzulande, sie lesen mindestens wöchentlich, 18 Prozent lesen mindestens einmal im Monat. Im Ländervergleich gehören die Deutschen damit allerdings sogar schon zu den weniger aktiven Buchenthusiasten. Die größten Bücherwürmer leben laut GfK in China, die wenigsten Leseratten gibt es in Südkorea. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/8636/jeder-vierte-deutsche-liest-taeglich-buecher/