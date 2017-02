Opel-Fahrzeuge haben eine sehr niedrige Gewinnmarge

Der Bau von Fahrzeugen im Luxus-Segment macht aus wirtschaftlicher Sicht Sinn. Wie unsere Infografik zeigt, liegt der Gewinn pro Fahrzeug bei Porsche am höchsten. Auch Jaguar Land Rover bedient dieses Marktsegment. Die Margen von BMW, Audi und Mercedes, die sowohl Luxus-Karossen als auch kostengünstigere Fahrzeuge herstellen, lassen sich auch sehen. Opel hingegen ist das Schlusslicht. Auch wenn Corsa und Astra viel gekauft und gefahren werden, werfen Autos für das gemeine Volk pro Stück zu wenig ab, siehe auch VW. Dyfed Loesche

Marktanteile von Autoherstellern in Europa

Die französische Peugeot-Citroën-Gruppe (PSA) hat angekündigt, dem Mutterkonzern General Motors die Marke Opel abkaufen zu wollen. Sollte der Deal zustande kommen, könnte PSA damit seinen Marktanteil in Europa weiter ausbauen.

Bisher hat der Konzern in der Europäischen Union einen Marktanteil von 9,9 Prozent, wie die Grafik von Statista zeigt. Opels Marktanteil in Europa beträgt 6,7 Prozent. Mit Abstand an der Spitze ist nach wie vor trotz des Abgasskandals die Volkswagen Gruppe.

Opel ist seit fast 90 Jahren im Besitz von General Motors. Seit der Jahrtausendwende hatte die Marke Verluste geschrieben. Frauke Suhr

