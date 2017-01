Password Manager: Nie mehr Passwörter vergessen

Avira stellt seinen neuen Password Manager vor, der das Erstel­len und Verwal­ten von siche­ren Passwör­tern einfach und komfor­ta­bel machen soll, sowie für persön­li­che Daten zusätz­li­che Sicher­heit schafft. Anwen­der können damit sichere Passwör­ter für Online-Dienste wie E-Mail, Soziale Medien und Online-Banking erstel­len und diese auf mehre­ren Geräten und Browsern synchro­ni­sie­ren. Damit haben Anwen­der ihre Passwör­ter immer zur Hand, egal ob zuhause am PC oder unter­wegs am Smart­phone.

Ein und dasselbe Passwort für mehrere Online-Zugänge

E-Mail, Facebook, Insta­gram, Amazon oder das Online-Bankkonto: das sind nur einige Beispiele dafür, wo sich Anwen­der täglich aufs Neue einlog­gen. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Nutzer für jeden Account ein unter­schied­li­ches, siche­res Passwort verwen­den. Die Reali­tät sieht jedoch anders aus: Die meisten Anwen­der nutzen ein Passwort für mehrere Konten und ändern es nur selten. Laut einer Bitkom-Umfrage haben mehr als ein Drittel der Inter­net­nut­zer in Deutsch­land (37 Prozent) ein und dasselbe Passwort für mehrere Online-Zugänge, zum Beispiel zu E-Mail-Diensten, sozia­len Netzwer­ken oder Online-Shops. Das macht es Cyber­kri­mi­nel­len leicht, Zugriff auf alle Konten zu bekom­men, wenn sie nur ein einzi­ges Passwort gehackt haben. Mit dem Avira Password Manager können Anwen­der sich dagegen schüt­zen und sichere Passwör­ter für jeden Online-Account erstel­len – und das für alle Endge­räte und Betriebs­sys­teme.

»Der Avira Password Manager macht mehr als nur Passwör­ter zu erstel­len und zu sichern. Er macht das digitale Leben einfa­cher und komfor­ta­bler«, sagt Marius Balcanu, Senior Produkt­ma­na­ger bei Avira. »Anwen­der können ihre Passwör­ter auf allen Geräten spielend leicht synchro­ni­sie­ren und sowohl zu Hause am Compu­ter oder unter­wegs auf dem Smart­phone nutzen. Die lästi­gen Situa­tio­nen, in denen man wieder einmal das Passwort für Twitter, Facebook & Co verges­sen hat, sind mit dem Avira Password Manager vorbei.«

Kein Ärger mehr mit Passwör­tern

Mit dem Password Manager lassen sich sichere Passwör­ter ganz einfach erstel­len, speichern, verwal­ten und synchro­ni­sie­ren. Die Funktio­nen im Überblick:

Erstel­len von siche­ren Passwör­tern

Automa­ti­sches Speichern von Passwör­tern beim Login auf Websei­ten

Automa­ti­sche Anmel­dung bei Online-Konten (Autofill-Funktion)

Alle Passwör­ter sind durch ein Master-Passwort geschützt, das nur der Nutzer selbst kennt. Damit lässt sich eine unbegrenzte Anzahl von Online-Accounts mit indivi­du­el­len Passwör­tern sichern. Jedes einzelne Passwort ist mit dem AES 256-Bit-Standard verschlüs­selt.

Bestehende Passwör­ter von anderen Passwort Managern und Anwen­dun­gen (z. B. im Browser) können als CSV-Datei impor­tiert werden

Automa­ti­sches Speichern und Synchro­ni­sie­ren von Passwör­tern zwischen mehre­ren Geräten (etwa Windows-PC und iPhone) und Betriebs­sys­te­men (Windows, Mac, iOS, Android)*

Komfor­ta­ble Verwal­tung der Passwör­ter über ein zentra­les Online-Dashboard*

Verfüg­bar­keit

Der Avira Password Manager steht ab sofort als kosten­lose Version auf der Avira Website und in App-Stores zum Download bereit. Premium-Funktionen sind bis März 2017 kosten­los nutzbar.* Folgende Versio­nen stehen zur Verfü­gung:

Windows-PCs: Browse­rer­wei­te­rung für Chrome, Firefox und Avira Scout Browser

Mac: Browse­rer­wei­te­rung für Chrome und Firefox

iOS: Apple App Store

Android: Google Play Store und auf der Avira Webseite

* Premium-Funktionen wie das automa­ti­sche Speichern und Synchro­ni­sie­ren von Passwör­tern zwischen mehre­ren Geräten (z. B. Windows-PC und iPhone) und Betriebs­sys­te­men (Windows, Mac, iOS, Android) sowie die Verwal­tung der Passwör­ter über ein zentra­les Online-Dashboard sind bis März 2017 kosten­los nutzbar.

System­an­for­de­run­gen