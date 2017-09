Payment: 15 Prozent der Einzelhändler bieten kontaktloses Bezahlen an

15 Prozent der Einzelhändler in Deutschland bieten bereits kontaktloses Bezahlen an, weitere elf Prozent planen den Einsatz. Das geht aus der Studie »Der deutsche Einzelhandel 2017« von ibi research hervor. Bislang kann hierzulande nur mit Kredit- und Girokarten kontaktlos bezahlt werden. Einen deutlichen Schub könnte die Technologie bekommen, wenn Verbraucher hierzulande mit Apple Pay oder Android Pay könnten. Die dafür nötigen NFC-Chips stecken schon jetzt in praktisch jedem Smartphone. Bei einer anderen Bezahl-Innovation ist dagegen nicht mit einem Aufwärtstrend zu rechnen. Self-Scanning an der Kasse wird auch künftig keine Rolle spielen. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/11188/kontaktloses-bezahlen-und-self-scanning-an-kassen-im-stationoeren-einzelhandel/