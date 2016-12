Pisa: Deutsche Schüler im oberen Mittelfeld

Die Leistung der deutschen Schüler hält sich recht stabil, wie die aktuelle Pisa-Studie zeigt. Sie schnei­den besser als der OECD-Durchschnitt ab, können sich aber noch nicht mit der Spitzen­klasse messen.

In diesem Jahr lag der Fokus der Unter­su­chung auf den natur­wis­sen­schaft­li­chen Fächern. Hier haben sich die deutschen Schüler im Gegen­satz zu der Studie von 2006, als die Natur­wis­sen­schaf­ten das letzte Mal Schwer­punkt waren, nur unwesent­lich verän­dert, so die OECD. Aller­dings sind die geschlechts­spe­zi­fi­schen Unter­schiede in Deutsch­land größer als beim Durch­schnitt: Jungen erzie­len in den Natur­wis­sen­schaf­ten zehn Punkte mehr als ihre Mitschü­le­rin­nen. Gute Nachrich­ten gibt es dafür bei der Lesekom­pe­tenz: Hier verbes­sern sich die hiesi­gen Schüler seit dem ersten »Pisa-Schock« im Jahr 2000 konti­nu­ier­lich, wie die Grafik von Statista zeigt. An der Pisa-Studie nahmen weltweit 540.000 Schüle­rin­nen und Schüler aus 72 Ländern teil. In Deutsch­land waren es 6.500 15-Jährige aus 245 Schulen. Hedda Nier

