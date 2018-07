Pkw-Dichte: Von wegen Autoland Deutschland

Audi, BMW, Volkswagen, Mercedes und Porsche sind deutsche Marken mit Weltruf. Umso erstaunlicher, dass Deutschland, wenn es um den Besitz von Pkws geht, höchstens im gehobenen Mittelfeld mitspielt. Mit 555 Autos pro 1.000 Einwohner, liegt die Bundesrepublik auf Platz sieben gleich hinter Polen und Zypern. Die ersten beiden Plätze werden von Luxemburg (662 Pkws pro Einwohner) und Italien (625 Pkws pro Einwohner) besetzt. Patrick Wagner

Um durchschnittlich 42 Prozent liegt der tatsächliche Kraftstoffverbrauch neuer Pkw über den Angaben der Fahrzeughersteller. Das geht aus einer Untersuchung des International Council on Clean Transportation (ICCT) hervor. Damit ist die Kluft zwischen offiziellem und tatsächlichen Verbrauch so groß wie noch nie. »Wir haben die Daten für etwa 1,1 Millionen Fahrzeuge aus acht europäischen Ländern untersucht und sämtliche Datenquellen bestätigen, dass die Lücke zwischen dem von Herstellern veröffentlichten Kraftstoffverbrauch und dem tatsächlich vom Kunden festgestellten Verbrauch einen neuen Höchststand erreicht hat”, so ICCT-Forscher Uwe Tietge. Die Abweichung des Spritverbrauchs von den in Testlaboren ermittelten Angaben der Automobilindustrie ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Ein Grund hierfür ist offenbar die zunehmende Nutzung von »Schlupflöchern« in den Testprozeduren. Mathias Brandt

