Podcasts: Die Deutschen sind Podcast-Muffel

In Deutschland mausern sich die Podcasts in letzter Zeit zu einer echten Alternative zu Print und Video. Doch im Vergleich zu anderen Ländern, entdecken die Bundesbürger ihre Liebe zu dem Format relativ spät. In den USA beispielsweise, gehören die gestreamten Sendungen bereits seit einiger Zeit fest zum Medieninventar jedes Medienhauses. Wie eine Studie des Reuters Institute for Journalism herausfand, hören hierzulande nur 22 Prozent regelmäßig Podcasts. Spitzenreiter ist Südkorea, dort gaben beinahe 60 Prozent der Befragten an, mindestens einmal im Monat in einen Audio- beziehungsweise Videostream zu schalten. In den Vereinigten Staaten, dem Geburtsland des Podcasts, sind es immerhin noch 33 Prozent. Patrick Wagner

https://de.statista.com/infografik/14343/anteil-der-podcastnutzer-in-verschiedenen-laendern/

Jeder Fünfte hört Podcasts