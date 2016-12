Über die Hälfte der Befrag­ten in einer aktuel­len Ipsos-Erhebung glaubt, dass die Politik in ihrem Land in die falsche Richtung läuft. Für die Studie »What worries the world?« wurden gut 18.000 Teilneh­mer aus 25 Ländern befragt. Am unzufrie­dens­ten sind die Menschen demnach in Mexiko. Aber auch in Frank­reich sind 88 Prozent der Meinung, dass etwas schief läuft im Land. Deutsch­land liegt mit 68 Prozent im Mittel­feld, wie die Grafik von Statista zeigt. Am zufrie­dens­ten zeigten sich die Menschen in autori­tär regier­ten Ländern, in denen Meinungs- und Presse­frei­heit einge­schränkt sind. Ob die Umfra­ge­teil­neh­mer sich hier getraut haben, ihre richtige Meinung zu äußern, ist jedoch zumin­dest fraglich. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/7131/politisch-auf-dem-falschen-weg/