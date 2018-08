Printmedien: Die Hälfte glaubt an die Relevanz von Fachmedien

Wie es mit der Zukunft der Printmedien aussieht, wollte nextMedia.Hamburg wissen. Statista ist dieser Frage im Auftrag der Standortinitiative der Hamburger Medien- und Digitalwirtschaft nachgegangen. Demnach stimmen 44 Prozent der Befragten (eher) der Aussage zu, dass gedruckte Presseerzeugnisse in zehn Jahren tot sein werden. Andererseits werden Fachmagazine beziehungsweise Tages- oder Wochenzeitungen für mehr als jeden Zweiten als Print-Produkte weiter relevant bleiben. nextMedia.Hamburg zeigt sich in einem Blogpost [1] überzeugt, dass Printmedien, wenn auch nicht flächendeckend, ihre Daseinsberechtigung behalten werden. »Sie müssen sich den Platz im metaphorischen Zeitungsständer, aber mit deutlich neueren Medien wie etwa Virtual Reality teilen.« Mathias Brandt

Print vs. Online: Traditionelle Medien genießen Vertrauen bei den Deutschen

Behauptet ist vieles ganz schnell. Dass Print tot ist, zum Beispiel. Dass dem nicht so ist, zeigt die repräsentative Studie, die Statista im Auftrag von nextMedia.Hamburg durchgeführt hat. Vor welchen Herausforderungen die Kreativbranche steht und wohin die Reise für Medien gehen soll, lest ihr in diesem Artikel. Quo vadis, Media?

Kaum eine andere Branche wandelt sich im Zuge der Digitalisierung so rasant wie die Kreativindustrie. Vor rund 40.000 Jahren lernte der Mensch sprechen und es dauerte etwa 35.000 Jahre, bis er diese Sprache auf Stein oder Holz festhalten konnte. Bis zu Gutenbergs Bibeldruck vergingen weitere 10.000 Jahre; und das ist erst rund 500 Jahre her. Jetzt beinhaltet »Medien« von Radio über Fernsehen bis zur Tageszeitung auch noch das World Wide Web. Nun scheint uns ein erneuter Paradigmenwechsel bevorzustehen.

Mit zunehmendem Fortschritt des Wandels glauben viele Experten nicht an ein Überleben des Print-Mediums. Zu verstaubt, nicht messbar und gerade deswegen unprofitabel seien die gedruckten Inhalte. Im Gegenzug liegen die Vorteile von »Everything is digital« auf der Hand: Dank Datenerfassung der User haben Online-Publisher die Möglichkeit, ihre Inhalte passgenau an ihre Zielgruppe zu spielen. Wer jedoch in Zeiten von Instant-Journalismus im hart umkämpften Markt wahrgenommen werden will, muss auch schneller und lauter sein. Ein ökonomischer Zwang, der das journalistische Ethos der Sorgfalt, Kritik und Aufdeckungsfunktion gefährdet – mit schwerwiegenden Folgen. Seit rund zwei Jahren steckt die Medienwelt in einer tiefen Vertrauenskrise, die durch die gezielte Streuung von Fake News befeuert wird. Laut des Edelman Trust Barometers 2018 haben beinahe 70 Prozent der Leser weltweit Angst vor Falschmeldungen.

Print-Medien behalten Daseinsberechtigung

Die wachsende Unsicherheit scheint gleichzeitig eine Chance für das Print-Medium zu sein. Das zumindest deutet eine repräsentative Statista-Umfrage an, die nextMedia.Hamburg im Vorfeld des scoopcamp 2018 in Auftrag gab. Demnach bestreitet die Hälfte der Deutschen die Aussage, dass Print in zehn Jahren tot sei. Besonders die Altersgruppe über 30 Jahre glaubt weiter an einen Fortbestand des Gutenbergschen Erbes. Die jüngeren Befragten, wenn auch knapp, prognostizieren eher ein baldiges Ableben. Etwas anders sieht es aus, wenn man die einzelnen Print-Produkte betrachtet. Gerade Fachmagazine stehen hier auch in zehn Jahren noch hoch im Kurs. 53 Prozent der 18- bis 29-Jährigen glaubt an deren Fortbestand; bei der Tageszeitung sind es immerhin noch 43 Prozent.

Print-Medien werden also, wenn auch nicht flächendeckend, ihre Daseinsberechtigung behalten. Sie müssen sich den Platz im metaphorischen Zeitungsständer, aber mit deutlich neueren Medien wie etwa Virtual Reality teilen. Allerdings haben erst 15 Prozent der Deutschen Reportagen oder Nachrichten mit VR oder AR gesehen. Dies kann einerseits an einem Mangel von passender Hardware liegen, aber auch am Content, der angeboten wird: 67 Prozent der Befragten wollen Inhalte zu Natur-Themen über VR erleben. Bei den über 50-Jährigen sind es sogar 72 Prozent.

Skepsis bei Robotor-Journalismus

Auch künstliche Intelligenzen halten immer weiter Einzug in den Journalismus. 45 Prozent der Deutschen allen Alters sind aber der Meinung, dass sich diese Technologie hier nicht durchsetzen wird. Entsprechend skeptisch stehen sie automatisierten Nachrichten gegenüber. 49 Prozent sind hier eher kritisch, 28 Prozent halten diese News für schlechten Content. Nur drei Prozent halten Roboterjournalismus für sinnvoll. Diese Einschätzung wirkt sich auch auf die Glaubwürdigkeit aus: 43 Prozent halten diese Meldungen für unglaubwürdig, 18 Prozent schenken diesem Content Glauben. Immerhin 39 Prozent können die Glaubwürdigkeit hier nicht einschätzen. Nachvollziehbar: 91 Prozent der Deutschen wollen eine Kennzeichnung von automatisiert erstellten Artikeln.

Ob die gesellschaftliche Akzeptanz von Artificial Storytelling steigen oder die Mehrheit zukünftig doch lieber zur analogen Zeitung greifen wird, ist derzeit noch ungewiss. Sicher ist nur: Die Printbranche steht mit dem digitalen Wandel vor der großen Herausforderung, die sinkenden Auflagen von gedruckten Zeitungen und Zeitschriften wirtschaftlich wieder aufzufangen. Am Ende könnte der Königsweg aus der Krise auch in der Verschmelzung von Online und Print liegen. Was sich daraus für neue Monetarisierungsmöglichkeiten entwickeln können, zeigt DIE ZEIT. Die digitale Ausgabe der Zeitung verkauft sich jede Woche 26.000 Mal, mit den Einnahmen kann die gedruckte Version zum Teil refinanziert werden.

So oder so: Die Zukunft der Medien in Deutschland bleibt weiterhin spannend. Das Distributionsfeld wird zunehmend größer. Klassische Medienformen bleiben relevant, müssen sich den Platz an der Sonne jedoch mit den »jungen Wilden« der Technologie teilen. Neben Virtual Reality gewinnen übrigens auch Podcasts und Messenger-Dienste immer mehr Bedeutung – das zeigt die nextMedia.Hamburg-Studie »Messenger-Dienste, Podcasts und VR/AR« sehr deutlich. Wie wir die Zukunft des Medienwandels mitgestalten können, diskutieren wir am 27. September 2018 auf dem scoopcamp.

