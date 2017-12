Produktwahrnehmung: Wo Social- Media-Nutzer Produkte wahrnehmen

Werbung in sozialen Netzwerken und Influencer-Marketing sind zu einer festen Größe im Marketingmix vieler Marken geworden. Und das zurecht, wie eine aktuelle Umfrage des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BDVW) gemeinsam mit Influry zeigt. Denn das Potenzial, mögliche Kunden über Social Media zu erreichen, ist da.

Schon einmal in sozialen Netzwerken auf Produkte aufmerksam geworden sind demnach 68 Prozent der deutschen Online-User. Dabei ist Facebook das soziale Netzwerk, auf dem Produkte oder Services am häufigsten gesehen werden: 52 Prozent der befragten Online-User gaben diesen Kanal an. Das Videoportal Youtube folgt mit 37 Prozent der Befragten, der Kommunikationsdienst Whatsapp mit 22 Prozent, wie die Grafik von Statista zeigt.

In einer früheren Version der Grafik lautete die Headline: »Influencer Marketing – Facebook und Youtube liegen vorn«. Die Daten beziehen sich aber auf Produktwahrnehmungen in sozialen Netzwerken allgemein. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/12073/produktwahrnehmung-auf-social-media/